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Алена Коломина станет цирковой гимнасткой

15 июля
2023 год

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15 июля 2023
Алена Коломина, Алексей Вакулов и Тарас Кузьмин исполнили главные роли в мелодраме «Качели под куполом». О завершении съемок проекта сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Алена Коломина станет цирковой гимнасткой
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету трагическое падение разделило жизнь цирковой гимнастки Вероники Савойской на «до» и «после». В прошлом – звездная карьера, любимый муж и долгожданная беременность. Сейчас – инвалидная коляска, уныние и одиночество. Оказавшись практически на дне, Вероника пытается найти силы, чтобы заново выстроить свою жизнь: научиться ходить и вернуться в профессию. Знакомство с легендарным гимнастом Леонидом Пийлатовым, который когда-то поднял себя из инвалидного кресла, придает ей уверенности в том, что она снова сможет блистать под куполом. Леонид становится ее партнером на этом пути, а потом и супругом.

«Для меня, как для человека, который на протяжении всей жизни занимается спортом, было приятно связать себя с проектом, где рассказывается история девушки-гимнастки, да еще и цирковой! Часть трюков я выполняла сама – это было очень волнительно, интересно и вдохновляюще», — рассказала Алена Коломина.

В мелодраме также сыграли Марина Кондратьева, Марина Волкова, Александр Наумов и Светлана Йозефий. Режиссером выступил Карен Захаров.
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Алена Коломина станет цирковой гимнасткой фотографии
Алена Коломина станет цирковой гимнасткой фотографии
Алена Коломина станет цирковой гимнасткой фотографии
Алена Коломина станет цирковой гимнасткой фотографии
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