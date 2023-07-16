Анастасия Безбородова и Виталий Ходин сожгли все и начали заново

По словам Анастасии Безбородовой, «нельзя жить полноценной жизнью, отрицая свое прошлое, ведь тогда ты отрицаешь самого себя. Жизнь моей героини складывается хорошо, пока все не начинает рушиться, как карточный домик. Она понимает, что надо вернуться и разобраться с прошлым. Не стоит бояться проживать боль, нужно смело идти вперед».
По сюжету двадцать лет назад Оля была беременна, но Костя, испугавшись ответственности, ушел к ее сводной сестре Алисе. Затем одумался и вернулся, а Алиса не смогла пережить его предательство. Ольга, чувствуя свою вину перед ней, уехала в другой город, чтобы начать жизнь сначала и воспитать дочь Катю. Теперь она работает детским врачом и уже много лет встречается с начальником. Узнав про его измену, решает взять паузу и вернуться в родной город, чтобы познакомить дочь с родным отцом. Оля и представить себе не могла, какими страшными событиями обернется ее приезд.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Мой герой – честный, искренний порядочный и надежный мужчина. Он оказался в нужный момент рядом с любимой женщиной, подставил ей свое плечо, помог справиться с трудностями и решить проблемы. Именно так должен поступать настоящий мужчина», — поведал о своем персонаже Виталий Ходин.
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