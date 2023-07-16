Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Приказ №027»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Денис Шведов, Ирина Горбачёва, Владимир Селиванов и Эльдар Калимулин сыграют в сибирском киноальманахе

16 июля
2023 год

Новости кино >>
16 июля 2023

В Томске начался прием заявок на новый сезон киноконкурса «Cast. Сибирская кинофабрика». Согласно пресс-службе проекта, он доступен для начинающих авторов из регионов страны — сценаристов, актеров, режиссеров, операторов и композиторов, кто мечтает попасть в большое кино, оставаясь жить
вдали от столиц. Победители смогут принять участие в съемках сибирского киноальманаха с популярными актерами и блогерами, среди которых Денис Шведов, Владимир Селиванов, Ирина Горбачёва, Эльдар Калимулин и звезда сибирского Тиктока Виталий Сидельников.

Денис Шведов, Ирина Горбачёва, Владимир Селиванов и Эльдар Калимулин сыграют в сибирском киноальманахе
фото: cast-pro.ru

По словам руководителя проекта Евгения Жукова, «новый сезон Cast — это социальный проект по поиску талантливых начинающих кинематографистов из регионов нашей страны. Они получат возможность проявить свой творческий потенциал. Проект представляет из себя сеть взаимосвязанных конкурсов, завершающихся производством короткометражного кино с участием звездного актерского состава. Цель — поиск и поддержка самородков из регионов и развитие томской и в целом сибирской киноиндустрии».

Конкурс состоит из трех этапов. Первым шагом станет отбор интересных сценариев для короткометражных лент. Истории конкурсанты должны написать специально под пять известных актеров-лиц проекта в рамках определенной творческой концепции. Второй этап посвятят отбору творческой команды из числа
начинающих режиссеров, операторов, актеров и композиторов. Заключительным этапом станет создание киноальманаха с известными актерами на территории Сибири. В этот раз главные роли исполнят Владимир Селиванов, Денис Шведов, Ирина Горбачёва, Эльдар Калимулин и тик-ток блогер Виталий Сидельников.



Заявки на все конкурсы принимаются до 14 августа. Узнать подробную информацию и подать заявку для участия можно здесь. Проект поддерживает Президентский фонд культурных инициатив.

Проект Cast, придуманный в Томске, реализуется с 2015 года кинематографистами-самоучками Евгением Жуковым, Артёмом Сагеевым и Дмитрием Моториным, которые со временем создали свою небольшую сибирскую кинокомпанию. За это время частью проекта стали тысячи молодых творцов со всей страны, были сняты десятки короткометражек, в том числе с вовлечением известных актеров и профессионалов отечественной киноиндустрии в качестве экспертов. В 2022-м проект вошел в ТОП 100 лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий России по версии Российской креативной недели. Самым ярким результатов предыдущего сезона Cast стал сериал-альманах «Соцсети», вышедший на платформе Premier 7 января 2023-го. Главные роли исполнили Любовь Аксёнова, Кирилл Кяро, Антон Кузнецов и другие с участием лучших конкурсантов проекта.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Аксенова, Кяро и Калимулин погрузились в «Соцсети»
персоны
Любовь АксёноваИрина ГорбачёваЭльдар КалимулинАнтон КузнецовКирилл КяроВладимир Селиванов (III)Денис Шведов
фильмы
Соцсети

анонс

Деконструкция «Приказ №027»

День рождения >>

Автандил Махарадзе
Ольга Морозова
Мария Олейникова
Ада Роговцева
Сергей Романович
Мария Сокова
Виктория Тарасова
Сергей Цепов
Константин Шафоренко
Ана Паула Арозио
Рубен Блэйдс
Фиби Кейтс
Джинджер Роджерс
Барбара Стэнвик
Брэд Харрис
Джордж Хилтон
все родившиеся 16 июля >>

Афиша кино >>

Донни Дарко
драма, мистика, научная фантастика, триллер
США, 2001
Дурная кровь
криминальный фильм, мелодрама
Франция, 1986
Жанна Дюбарри
биография, драма, исторический фильм
Франция, 2023
Кошмар
фильм ужасов
Норвегия, 2022
Малышка на драйве
боевик, криминальный фильм
Южная Корея, 2022
Просто супер
детский фильм, приключения, семейное кино
Норвегия, 2022
Рубеж выживания
драма, научная фантастика, триллер
Великобритания, 2023
Катак. Ледниковый побег
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, 2023
Король улиц
драма, комедия, криминальный фильм
Франция, Алжир, 2023
Любовь со вкусом
драма, комедия, мелодрама
Нидерланды, 2022
Парень встречает девушку
драма, мелодрама
Франция, 1984
Рай для дурака
сатирическая комедия
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?