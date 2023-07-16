Денис Шведов, Ирина Горбачёва, Владимир Селиванов и Эльдар Калимулин сыграют в сибирском киноальманахе

В Томске начался прием заявок на новый сезон киноконкурса «Cast. Сибирская кинофабрика». Согласно пресс-службе проекта, он доступен для начинающих авторов из регионов страны — сценаристов, актеров, режиссеров, операторов и композиторов, кто мечтает попасть в большое кино, оставаясь жить
вдали от столиц. Победители смогут принять участие в съемках сибирского киноальманаха с популярными актерами и блогерами, среди которых Денис Шведов, Владимир Селиванов, Ирина Горбачёва, Эльдар Калимулин и звезда сибирского Тиктока Виталий Сидельников.
По словам руководителя проекта Евгения Жукова, «новый сезон Cast — это социальный проект по поиску талантливых начинающих кинематографистов из регионов нашей страны. Они получат возможность проявить свой творческий потенциал. Проект представляет из себя сеть взаимосвязанных конкурсов, завершающихся производством короткометражного кино с участием звездного актерского состава. Цель — поиск и поддержка самородков из регионов и развитие томской и в целом сибирской киноиндустрии».
Конкурс состоит из трех этапов. Первым шагом станет отбор интересных сценариев для короткометражных лент. Истории конкурсанты должны написать специально под пять известных актеров-лиц проекта в рамках определенной творческой концепции. Второй этап посвятят отбору творческой команды из числа
начинающих режиссеров, операторов, актеров и композиторов. Заключительным этапом станет создание киноальманаха с известными актерами на территории Сибири. В этот раз главные роли исполнят Владимир Селиванов, Денис Шведов, Ирина Горбачёва, Эльдар Калимулин и тик-ток блогер Виталий Сидельников.
Заявки на все конкурсы принимаются до 14 августа. Узнать подробную информацию и подать заявку для участия можно здесь. Проект поддерживает Президентский фонд культурных инициатив.
Проект Cast, придуманный в Томске, реализуется с 2015 года кинематографистами-самоучками Евгением Жуковым, Артёмом Сагеевым и Дмитрием Моториным, которые со временем создали свою небольшую сибирскую кинокомпанию. За это время частью проекта стали тысячи молодых творцов со всей страны, были сняты десятки короткометражек, в том числе с вовлечением известных актеров и профессионалов отечественной киноиндустрии в качестве экспертов. В 2022-м проект вошел в ТОП 100 лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий России по версии Российской креативной недели. Самым ярким результатов предыдущего сезона Cast стал сериал-альманах «Соцсети», вышедший на платформе Premier 7 января 2023-го. Главные роли исполнили Любовь Аксёнова, Кирилл Кяро, Антон Кузнецов и другие с участием лучших конкурсантов проекта.
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