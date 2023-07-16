Звезде «Гремлинов» Фиби Кейтс исполнилось 60 лет

Сегодня, 16 июля, исполнилось 60 лет одной из ярчайших молодых звезд 80-х, популярной американской модели, певице и актрисе Фиби Кейтс.
фото: кадр из фильма «Гремлины 2: Новый отряд»
Фиби Бэлль Кейтс родилась в семье продюсера, режиссера и актера Джозефа Кейтса 16 июля 1963 года в Нью-Йорке. Племянница телевизионного продюсера и кинорежиссера Гилберта Кейтса. У нее русское, еврейское и китайское происхождение. С десяти лет работала моделью и появлялась в подростковых журналах, затем ей захотелось стать танцовщицей, и она поступила в балетную школу, однако из-за травмы колена в возрасте 15 лет оставила балет и вернулась в модельный бизнес в качестве профессиональной модели.
На счету звезды около 20 ролей в кино и на телевидении. Создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Сердце Дикси», «Кружева», «Яркие огни, большой город», «Большое опустошение», «Я люблю тебя до смерти» и «Вредный Фред». Также участвовала в театральных постановках, которые шли на околобродвейской сцене. В ее багаже, в частности, есть роль Нины в спектакле по пьесе Антона Павловича Чехова «Чайка» и Джульетта в шекспировской постановке.
В 1983-м на прослушивании к фильму «Большое разочарование» Фиби Кейтс познакомилась с актером Кевином Клайном и спустя шесть лет вышла за него замуж. Ее творческая карьера пошла на спад, и после их совместной работы в мелодраме «Принцесса Карабу», основанной на реальных событиях, она решила покинуть кинематограф для воспитания двоих детей. В 2001-м актриса вновь появилась на экране, снявшись вместе с мужем, сыном Оуэном Джозефом Клайном и дочерью Гретой Симоной Клайн у своей подруги Дженнифер Джейсон Ли и Алана Камминга в комедии «Годовщина».
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