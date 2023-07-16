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Звезде «Гремлинов» Фиби Кейтс исполнилось 60 лет

16 июля
2023 год

Новости кино >>
16 июля 2023
Сегодня, 16 июля, исполнилось 60 лет одной из ярчайших молодых звезд 80-х, популярной американской модели, певице и актрисе Фиби Кейтс.

Звезде «Гремлинов» Фиби Кейтс исполнилось 60 лет
фото: кадр из фильма «Гремлины 2: Новый отряд»

Фиби Бэлль Кейтс родилась в семье продюсера, режиссера и актера Джозефа Кейтса 16 июля 1963 года в Нью-Йорке. Племянница телевизионного продюсера и кинорежиссера Гилберта Кейтса. У нее русское, еврейское и китайское происхождение. С десяти лет работала моделью и появлялась в подростковых журналах, затем ей захотелось стать танцовщицей, и она поступила в балетную школу, однако из-за травмы колена в возрасте 15 лет оставила балет и вернулась в модельный бизнес в качестве профессиональной модели.

Приняв решение пойти по стопам отца, Фиби дебютировала в фильме «Рай», вышедшем в 1982-м. В этой ленте, раскритикованной из-за схожести с «Голубой лагуной», начинающая актриса снималась обнаженной, несмотря на свое несовершеннолетие. Ею также была записана для данной ленты заглавная песня Paradise. В том же 1982-м вышла знаменитая комедия Эми Хекерлинг «Быстрые перемены в школе Риджмонт Хай», где ее партнершей была Дженнифер Джейсон Ли. Далее последовала «Частная школа» с Мэттью Модайном и Бетси Расселл, для которой Фиби исполнила песни Just One Touch и How Do I Let You Know. Оглушительный успех к ней пришел после выхода на экраны дилогии Джо Данте «Гремлины».

Звезде «Гремлинов» Фиби Кейтс исполнилось 60 лет
фото: кадр из фильма «Принцесса Карабу»

На счету звезды около 20 ролей в кино и на телевидении. Создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Сердце Дикси», «Кружева», «Яркие огни, большой город», «Большое опустошение», «Я люблю тебя до смерти» и «Вредный Фред». Также участвовала в театральных постановках, которые шли на околобродвейской сцене. В ее багаже, в частности, есть роль Нины в спектакле по пьесе Антона Павловича Чехова «Чайка» и Джульетта в шекспировской постановке.

В 1983-м на прослушивании к фильму «Большое разочарование» Фиби Кейтс познакомилась с актером Кевином Клайном и спустя шесть лет вышла за него замуж. Ее творческая карьера пошла на спад, и после их совместной работы в мелодраме «Принцесса Карабу», основанной на реальных событиях, она решила покинуть кинематограф для воспитания двоих детей. В 2001-м актриса вновь появилась на экране, снявшись вместе с мужем, сыном Оуэном Джозефом Клайном и дочерью Гретой Симоной Клайн у своей подруги Дженнифер Джейсон Ли и Алана Камминга в комедии «Годовщина».
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фильмы
Большое опустошениеБольшое разочарованиеБыстрые перемены в школе Риджмонт ХайВредный ФредГодовщинаГолубая лагунаГремлиныГремлины 2: Новый отрядКружеваКружева 2Частная школаЯ люблю тебя до смертиЯркие огни, большой город

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