Не стало французской актрисы и певицы Джейн Биркин

На 77-м году жизни не стало музы Сержа Генсбура
, выдающейся французской актрисы и певицы Джейн Биркин
. По информации газеты Le Parisien
, она была найдена бездыханной в своем парижском доме в воскресенье. Недавно звезда отменила концерты по состоянию здоровья.
Джейн Биркин родилась 14 декабря 1946 года в лондонской семье английского аристократа, офицера Королевского военно-морского флота Дэвида Биркина и комедийной актрисы Джуди Гэмбл, музы знаменитого драматурга Ноэля Хоуарда. Ей исполнилось 20 в самый разгар «свингующих шестидесятых». За год до этого она вышла замуж за композитора Джона Барри
, создавшего легендарную мелодию для бондианы, и сыграла в его мюзикле «Отель "Цветок страсти"», но вскоре оставила театр и устремилась в мир кино. В 1965-м впервые появилась на экране в фильме Ричарда Лестера
«Сноровка... и как ее приобрести
», а год спустя прославилась как обнаженная блондинка-модель из шедевра Микеланджело Антониони
«Фотоувеличение
». В 1967-м фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, а Джейн родила дочку Кейт, ставшую впоследствии фотографом. Спустя год актриса отправилась на пробы во Францию, где режиссер Пьер Гримбла
проводил кастинг на роль в картине «Слоган
». Ее партнером был знаменитый музыкант, певец и актер Серж Генсбур, недавно расставшийся с Брижит Бардо
. Съемки привели к бурному роману и одному из самых ярких дуэтов в истории французской музыки, а Джейн навсегда осталась во Франции.
В 1969-м Джейн появилась в «Бассейне
» Жака Дере
вместе с Аленом Делоном
и Роми Шнайдер
, а также исполнила вместе с Генсбуром песню «Я тебя люблю – а я тебя больше нет». В 1971-м у скандальной пары родилась дочь — популярная актриса Шарлотта Генсбур
. Спустя два года Джейн напела свой первый сольный альбом и сыграла вместе с Бардо в картине Роже Вадима
«Дон Жуан-73
». В 70-е сыграла в комедиях «Как преуспеть в делах, если ты дурак и плакса
» Мишеля Одиара
, «Он начинает сердиться
», «Не упускай из виду
» и «Чудовище
» Клода Зиди
, криминальной драме Жака Руффио «В сетях мафии
», экранизации романа Агаты Кристи
«Смерть на Ниле
» и драме Генсбура «Я тебя больше не люблю
». С середины 70-х уделяла больше внимания своей карьере певицы, чем актрисы.
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«Джейн глазами Шарлотты»: Поговори со мною, мама
Когда Биркин устала от алкоголизма Гейнсбура, его депрессий и скандалов, она вместе с дочками поселилась в доме с маленьким садом в 16-м округе Парижа. У нее начался роман с режиссером Жаком Дуайоном, который дал ей серьезную драматическую роль в своем фильме «Блудная дочь». В 1982-м родила третью дочь, Лу. В 80-е играла и в комедиях («Проезжайте мимо») и в драмах («Пиратка», «Мастер кунг-фу
»). В 1983-м Генсбур написал для Джейн новый альбом, который считается лучшим в ее музыкальной карьере, а два года спустя записал дуэт с их дочерью Шарлоттой. Сама Биркин в середине десятилетия впервые появилась на французской театральной сцене.
Генсбур скончался в марте 1991-го, так и не оправившись полностью от разрыва с Джейн. Спустя несколько дней скончался и отец Биркин. В 90-е, кроме съемок в кино, записи новых альбомов и живых выступлений, Джейн посвятила себя гуманитарной работе. Она участвовала в программах против СПИДа, ездила в Боснию и снимала фильм о филиппинской политзаключённой. На ее счету 95 ролей, 20 альбомов, четыре режиссерские работы, три сценария и пять наград, включая Национальный орден за заслуги и призы фестивалей в Венеции и Локарно.
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