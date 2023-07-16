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Камерон Монахэн составит компанию Джареду Лето в третьем «Троне»

16 июля
2023 год

Новости кино >>
16 июля 2023
Звезде «Бесстыжих» и игровой серии Star Wars Jedi Камерону Монахэну доверили ключевую роль в третьей части «Трона», уверяет Deadline.


Ранее в продолжение фантастической киносерии записались Эван Питерс, Джоди Тёрнер-Смит и Грета Ли, а главная роль закреплена за Джаредом Лето. Режиссерское кресло нового «Трона», получившего подзаголовок «Арес», займет Иоаким Рённинг, за сценарий отвечали Джесси Уигутоу и Джек Торн.

Первая часть вышла на экраны в 1982-м. Киберпанк Стивена Лисбергера рассказывает о молодом программисте Флинне (Джефф Бриджес), который оказывается «оцифрованным», попадая в компьютерную реальность. Сиквел 2010-го является продолжением этой истории. По сюжету сын Флинна (Гаррет Хедлунд) начинает расследовать таинственное исчезновение отца и перемещается в тот же виртуальный мир.

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Если действие предыдущих частей преимущественно происходило в цифровом мире, то в третьей части некая разумная программа проникает в мир людей, не готовых к такому контакту. Лето сыграет Ареса, представляющего воплощение искусственного интеллекта.
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