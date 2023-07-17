Завершились съемки сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» о молодежных группировках 80-х

что почитать?

Спутник телезрителя «Трансформеры: Эпоха истребления»: Бэй и беги 14 июля, 21:00, Кино ТВ

Спутник телезрителя «Умная Маша»: Не поминай имя Цыпкина всуе В ночь с 16 на 17 июля, 00:10, viju TV1000 русское

Спутник телезрителя «Неуловимые»: Крис Хемсворт и урапатриотизм В ночь с 17 на 18 июля, 00:10, ТНТ

Новости кино Яглыч и Глюкоза снялись в сиквеле комедии «Моя ужасная сестра» К актерскому ансамблю присоединилась Лариса Удовиченко

Главная тема Без «Б»: как перерождаются фильмы Ингмара Бергмана В них находят что-то свое и «шестидесятники», и адепты HBO

Обзор сериалов «Библиотекарь»: Смотрит в книгу – видит зигу Никита Ефремов в экранизации романа про магические советские повести