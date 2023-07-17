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Завершились съемки сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» о молодежных группировках 80-х

17 июля
2023 год

Новости кино >>
17 июля 2023

Завершились съемки восьмисерийной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана» о молодежных группировках конца 1980-х. Одну из ведущих ролей в проекте исполнил Иван Янковский, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Завершились съемки сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» о молодежных группировках 80-х
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. На этом переломном историческом фоне сериал показывает взросление и превращение школьника Андрея (Леон Кемстач) из простого чушпана (так называли подростков, не «пришитых» ни к одной группировке) в жестокого пацана. Чтобы быть на стороне силы, фортепианные этюды и сольфеджио он меняет на хит Юры Шатунова «Седая ночь» и жестокие драки в компании нового друга, школьного хулигана Марата (Рузиль Минекаев). Как и других участников группировки, Андрея и Марата ждут первая кровь, первая любовь, первое предательство и первая смерть. А кого-то, как сводного брата Марата — вернувшегося из Афганистана Вову (Иван Янковский), ждет жестокое разочарование в идеалах и внутренняя перестройка.

Завершились съемки сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» о молодежных группировках 80-х
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Также в проекте снялись Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Никита Кологривый, Юлия Александрова, Антон Васильев, Сергей Бурунов, Иван Макаревич, Лев Зулькарнаев, Вячеслав Копейкин, Григорий Дудник, Ярослав Могильников и другие. Жора Крыжовников работал над сценарием совместно с Андреем ЗолотаревымТриггер»). Производством занимались кинокомпании TOOMUCH Production и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета.

Премьера сериала «Слово пацана» состоится осенью в онлайн-кинотеатрах Wink и START. Проект пополнит линейки Wink Originals и START Originals.
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Завершились съемки сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» о молодежных группировках 80-х фотографии
Завершились съемки сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» о молодежных группировках 80-х фотографии
Завершились съемки сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» о молодежных группировках 80-х фотографии
Завершились съемки сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» о молодежных группировках 80-х фотографии
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