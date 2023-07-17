Завершились съемки сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» о молодежных группировках 80-х

Завершились съемки восьмисерийной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана» о молодежных группировках конца 1980-х. Одну из ведущих ролей в проекте исполнил Иван Янковский, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. На этом переломном историческом фоне сериал показывает взросление и превращение школьника Андрея (Леон Кемстач) из простого чушпана (так называли подростков, не «пришитых» ни к одной группировке) в жестокого пацана. Чтобы быть на стороне силы, фортепианные этюды и сольфеджио он меняет на хит Юры Шатунова «Седая ночь» и жестокие драки в компании нового друга, школьного хулигана Марата (Рузиль Минекаев). Как и других участников группировки, Андрея и Марата ждут первая кровь, первая любовь, первое предательство и первая смерть. А кого-то, как сводного брата Марата — вернувшегося из Афганистана Вову (Иван Янковский), ждет жестокое разочарование в идеалах и внутренняя перестройка.
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