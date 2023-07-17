Никита Панфилов получает необычный дар в сериале «Положение вещей»

По сюжету во время нападения грабителей в музее на Вадима (Панфилов) падает тяжелая статуя. Очнувшись в госпитале, мужчина обнаруживает в себе удивительную способность общаться с предметами. Чтобы избавить Вадима от странных собеседников, психотерапевт (Тарасов) отправляет его к хозяйке антикварного салона Инге Леонидовне (Флоринская) для охраны арендованных вещей. Необычный дар поможет замкнутому герою в новой работе, решении давних проблем, а главное — в поисках любви.
«Вадим закрытый, простой и прямолинейный парень. И то, что на него свалился именно такой дар, и есть самое интересное, — размышляет Никита Панфилов. — Я бы точно не хотел слышать вещи: так можно быстро сойти с ума. На мой взгляд, единственный дар, необходимый человеку, — это возможность останавливать время».
фото: Пресс-служба СТС
Салон героини Александры Флоринской построили в павильоне «Мосфильма» и дополнили декорации зеркалами, торшерами, кушетками, абажурами, канделябрами XIX и XX веков. «Перед нами стояла задача сделать салон необычным, потому что все предметы в нём аутентичные, отвечающие духу своего времени. В целом здесь сложный реквизит, который мы долго искали. Что-то позаимствовали у "Мосфильма", что-то купили на барахолках, а что-то пришлось собирать самим», — рассказывает ассистент художника по реквизиту Анастасия Воробьева.
Кольца, перстни, колье и другие ювелирные изделия художники находили у коллекционеров. Среди украшений — колье Chanel 1993 года и Givenchy 1990 года, антикварный браслет-змейка с эмалью девятнадцатого века, подиумные клипсы шестидесятых годов прошлого века и диадема Swarovski дебютантки венского бала.
«Мы все здесь чувствуем себя первооткрывателями необычного мира вещей с их удивительными историями. И только главный герой может их услышать. Сериалов с таким сюжетом я не припомню в нашем эфире, а чем необычнее проект, тем выше риски. Здорово, что канал СТС открыт для подобных экспериментов», — говорит продюсер Юрий Сапронов.
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