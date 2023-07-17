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Маргарита Дьяченкова встречает призраков в сериале «Нерожденная»

17 июля
2023 год

Новости кино >>
17 июля 2023
Стартовали съемки детективно-мистической мелодрамы «Нерожденная» с Маргаритой Дьяченковой. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3, который занимается производством сериала совместно с «АП Интертеймент».

Маргарита Дьяченкова встречает призраков в сериале «Нерожденная»
фото: Пресс-служба ТВ-3

В центре сюжета — 18-летняя Алиса, выросшая в неблагополучной семье. Она хулиганка, которая мечтает вырваться из нищеты и поступить в хороший вуз. Лучший друг девушки – тайно влюбленный в нее автослесарь Максим. А негласный опекун – следователь Василий. Их обоих вырастила его бабушка, и после ее смерти Вася взял на себя заботу об Алисе.

Но эта история обычна лишь на первый взгляд. На самом деле Алиса обладает даром: она с рождения видит призраков. Причина в том, что девушка сама существует на грани миров, хотя и не знает об этом. Она чудом ожила после искусственных родов, и в ее тело вселилась душа другой девочки – долгожданной дочери Марины, которая не должна была умереть. Истории этих семей оказываются таинственным образом сплетены. Ведь именно Марина когда-то наслала проклятие на родную бабушку Алисы, а теперь, 18 лет спустя, судьба вновь сталкивает героинь, напоминая о том, что бояться надо не мертвых, а живых.

В сериале также снимаются Алексей Сахаров, Евгения Осипова, Юрий Скулябин, Владислава Веревко, Евгения Каверау, Максим Тригубчак, Людмила Нильская и другие. Режиссером сериала выступает Сергей Щербинин.
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фильмы
Нерождённая

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Маргарита Дьяченкова встречает призраков в сериале «Нерожденная» фотографии
Маргарита Дьяченкова встречает призраков в сериале «Нерожденная» фотографии
Маргарита Дьяченкова встречает призраков в сериале «Нерожденная» фотографии
Маргарита Дьяченкова встречает призраков в сериале «Нерожденная» фотографии
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