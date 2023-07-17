Маргарита Дьяченкова встречает призраков в сериале «Нерожденная»

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В прокате с 2 ноября

Советский космонавт Александр Метелкин попадает в будущее в трейлере фильма «Человек ниоткуда»

Сериал стартует 3 августа на PREMIER

Марина Александрова попадает под влияние деструктивного культа в психологическом триллере «Последователи»

17 июля

Никита Панфилов получает необычный дар в сериале «Положение вещей»

В кадре компанию ему составят Маруся Климова, Никита Тарасов и Александра Флоринская