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Советский космонавт Александр Метелкин попадает в будущее в трейлере фильма «Человек ниоткуда»

17 июля
2023 год

Новости кино >>
17 июля 2023

В сети появился трейлер фантастического триллера «Человек ниоткуда» режиссера и продюсера Рената Давлетьярова. Кинотеатральный релиз картины намечен на 2 ноября.



В 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения прежде, чем успевает выйти на орбиту. Придя в себя, Ким понимает, что попал в 2023 год. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание — образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Он знает её, а вот она его нет.

«Человек ниоткуда» — необычное кино, своеобразный ребус, загадка, разобраться в которой у зрителя получится только пройдя через все приключения вместе с главным героем. При этом любовь остается одной из ключевых линий картины и делает историю богаче и эмоциональней», — говорит Ренат Давлетьяров.

В фильме снимались Александр Метелкин, Ирина Медведева, Иван Злобин, Варвара Комарова, Илья Любимов и Александр Жигалкин. Авторы сценария – Дмитрий Пинчуков и Ренат Давлетьяров. В продюсерскую команду проекта также вошли Максим Рогальский и Григорий Подземельный. Фильм создан при поддержке Фонда кино.

Съемки проходили в Москве и на Крайнем Севере.
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Советский космонавт Александр Метелкин попадает в будущее в трейлере фильма «Человек ниоткуда» фотографии
Советский космонавт Александр Метелкин попадает в будущее в трейлере фильма «Человек ниоткуда» фотографии
Советский космонавт Александр Метелкин попадает в будущее в трейлере фильма «Человек ниоткуда» фотографии
Советский космонавт Александр Метелкин попадает в будущее в трейлере фильма «Человек ниоткуда» фотографии
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