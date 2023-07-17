Советский космонавт Александр Метелкин попадает в будущее в трейлере фильма «Человек ниоткуда»

В сети появился трейлер фантастического триллера «Человек ниоткуда
» режиссера и продюсера Рената Давлетьярова
. Кинотеатральный релиз картины намечен на 2 ноября.
В 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения прежде, чем успевает выйти на орбиту. Придя в себя, Ким понимает, что попал в 2023 год. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание — образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Он знает её, а вот она его нет.
«Человек ниоткуда» — необычное кино, своеобразный ребус, загадка, разобраться в которой у зрителя получится только пройдя через все приключения вместе с главным героем. При этом любовь остается одной из ключевых линий картины и делает историю богаче и эмоциональней
», — говорит Ренат Давлетьяров.
В фильме снимались Александр Метелкин
, Ирина Медведева
, Иван Злобин
, Варвара Комарова
, Илья Любимов
и Александр Жигалкин
. Авторы сценария – Дмитрий Пинчуков
и Ренат Давлетьяров. В продюсерскую команду проекта также вошли Максим Рогальский
и Григорий Подземельный
. Фильм создан при поддержке Фонда кино.
Съемки проходили в Москве и на Крайнем Севере.
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