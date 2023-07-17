Лёгкий способ накопить на приставку: Ванесса Паради в трейлере комедии «Развод по-геймерски»

В сети появился дублированный трейлер комедии «Развод по-геймерски
» режиссёра Юго Тома
(«Вилли I
»).
в свои 14 лет Джордан и Патрик пережили настоящую трагедию: у них сломался их любимый «Плейстейшен». Казалось бы, не велика потеря, но в глуши на Юге Франции достать новую игровую консоль не так-то просто. Отчаянные времена требуют отчаянных мер: парни решают симулировать страшную болезнь и открыть онлайн сбор средств на лечение, которые, конечно же, пойдут на покупку новой приставки. Ставки высоки: ведь если об их афере узнают, парням уже явно будет не до игр!
Роли в картине исполнили Ванесса Паради
, Эван Бурделле
, Ноа Зандуш
, Алаис Бертран
, Клара Машадо
, Орильен Мулен
, Мари Сальветат
, Франк Ропер
, Мариэль Готье
, Флориан Фреске
и Жюльен Бетс
.
В российкий прокат «Развод по-геймерски
» выйдет 10 августа.
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