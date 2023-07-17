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Лёгкий способ накопить на приставку: Ванесса Паради в трейлере комедии «Развод по-геймерски»

17 июля
2023 год

Новости кино >>
17 июля 2023

В сети появился дублированный трейлер комедии «Развод по-геймерски» режиссёра Юго ТомаВилли I»).


в свои 14 лет Джордан и Патрик пережили настоящую трагедию: у них сломался их любимый «Плейстейшен». Казалось бы, не велика потеря, но в глуши на Юге Франции достать новую игровую консоль не так-то просто. Отчаянные времена требуют отчаянных мер: парни решают симулировать страшную болезнь и открыть онлайн сбор средств на лечение, которые, конечно же, пойдут на покупку новой приставки. Ставки высоки: ведь если об их афере узнают, парням уже явно будет не до игр!

Роли в картине исполнили Ванесса Паради, Эван Бурделле, Ноа Зандуш, Алаис Бертран, Клара Машадо, Орильен Мулен, Мари Сальветат, Франк Ропер, Мариэль Готье, Флориан Фреске и Жюльен Бетс.

Лёгкий способ накопить на приставку: Ванесса Паради в трейлере комедии «Развод по-геймерски»

В российкий прокат «Развод по-геймерски» выйдет 10 августа.
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Лёгкий способ накопить на приставку: Ванесса Паради в трейлере комедии «Развод по-геймерски» фотографии
Лёгкий способ накопить на приставку: Ванесса Паради в трейлере комедии «Развод по-геймерски» фотографии
Лёгкий способ накопить на приставку: Ванесса Паради в трейлере комедии «Развод по-геймерски» фотографии
Лёгкий способ накопить на приставку: Ванесса Паради в трейлере комедии «Развод по-геймерски» фотографии
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