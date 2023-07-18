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Хряк, здравствуйте: первый трейлер исекая «Не ешь сырую свинину»

18 июля
2023 год

Новости кино >>
18 июля 2023

Студия Project No.9Побрился. Затем привёл домой старшеклассницу», «Ангел по соседству») показала первый трейлер аниме «Не ешь сырую свинину». Комедийный исекай по ранобэ Такумы Сакаи выйдет в октябре этого года.


Опрометчиво отведав сырой свиной печени, студент-отаку теряет сознание и перерождается упитанным розовым поросенком в параллельном мире. Из свинарника его спасает ангельски прекрасная горничная Джесс, обладающая телепатическими способностями. Изначально девушка хотела слопать свина, но, прочитав его не самые пристойные мысли, изменила решение. В мире меча и магии горе-попаданец не обладает никакими навыками. Сможет ли он, используя мудрость, находчивость и тонкое обоняние, спасти Джесс, когда той будет грозить опасность?

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Разгребать свинарник взялся Масаюки ТакахасиЯ переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту») по сценарию Дэко Акао (эпизоды в «Полете ведьмы» и «У Коми проблемы с общением»), чардиз — Сусуму ВатанабэУдар крови», «Ангельское трио»), а музыкальное сопровождение возложено на Кэнъитиро СуэхироЗолотое божество») и MAYUKOРейтинг короля»). Прекрасную Джесс озвучивает Томори Кусуноки (Макима из «Человека-бензопилы», Нэйру Аонума из «Приоритета чудо-яйца»), а розовобокого хрюна — Ёсицугу Мацуока (ранее уже примерял кабанью голову в роли Иносукэ Хасибиры из «Истребителя демонов», а так же хищно скалился за Дзинго Раити из «Синей тюрьмы: Блю Лок»).

Хряк, здравствуйте: первый трейлер исекая «Не ешь сырую свинину»

Серия ранобэ «Не ешь сырую свинину» написанная Такумой Сакаи и проиллюстрированная Асаги Тосакой, выходит в сэйнэн-журнале Dengeki Maoh с марта 2020-го. В августе того же года в печати появилась манга-адаптация с рисунками Minami.

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Хряк, здравствуйте: первый трейлер исекая «Не ешь сырую свинину» фотографии
Хряк, здравствуйте: первый трейлер исекая «Не ешь сырую свинину» фотографии
Хряк, здравствуйте: первый трейлер исекая «Не ешь сырую свинину» фотографии
Хряк, здравствуйте: первый трейлер исекая «Не ешь сырую свинину» фотографии
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