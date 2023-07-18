Хряк, здравствуйте: первый трейлер исекая «Не ешь сырую свинину»

Студия Project No.9
(«Побрился. Затем привёл домой старшеклассницу
», «Ангел по соседству
») показала первый трейлер аниме «Не ешь сырую свинину
». Комедийный исекай
по ранобэ Такумы Сакаи
выйдет в октябре этого года.
Опрометчиво отведав сырой свиной печени, студент-отаку теряет сознание и перерождается упитанным розовым поросенком в параллельном мире. Из свинарника его спасает ангельски прекрасная горничная Джесс, обладающая телепатическими способностями. Изначально девушка хотела слопать свина, но, прочитав его не самые пристойные мысли, изменила решение. В мире меча и магии горе-попаданец не обладает никакими навыками. Сможет ли он, используя мудрость, находчивость и тонкое обоняние, спасти Джесс, когда той будет грозить опасность?
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«Перерождение дяди» — нестандартный исекай с любовью к видеоиграм
Разгребать свинарник взялся Масаюки Такахаси
(«Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту
») по сценарию Дэко Акао
(эпизоды в «Полете ведьмы
» и «У Коми проблемы с общением
»), чардиз — Сусуму Ватанабэ
(«Удар крови
», «Ангельское трио
»), а музыкальное сопровождение возложено на Кэнъитиро Суэхиро
(«Золотое божество
») и MAYUKO
(«Рейтинг короля
»). Прекрасную Джесс озвучивает Томори Кусуноки (Макима
из «Человека-бензопилы
», Нэйру Аонума
из «Приоритета чудо-яйца
»), а розовобокого хрюна — Ёсицугу Мацуока
(ранее уже примерял кабанью голову в роли Иносукэ Хасибиры
из «Истребителя демонов
», а так же хищно скалился за Дзинго Раити
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
»).
Серия ранобэ «Не ешь сырую свинину» написанная Такумой Сакаи и проиллюстрированная Асаги Тосакой
, выходит в сэйнэн-журнале Dengeki Maoh
с марта 2020-го. В августе того же года в печати появилась манга-адаптация с рисунками Minami
.
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