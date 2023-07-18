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Сценарист Андрей Золотарев станет креативным продюсером «НМГ студии»

18 июля
2023 год

Новости кино >>
18 июля 2023
Холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) заключает эксклюзивный контракт с компанией INEY Productions, соучредителем которой является сценарист Андрей Золотарев, сообщает пресс-служба НМГ.

Сценарист Андрей Золотарев станет креативным продюсером «НМГ студии»
фото: Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Сделка в формате first look предполагает, что телеканал СТС и «НМГ студия», входящие в НМГ, получат приоритетное право выбора проектов, разрабатываемых INEY Productions.

Также Андрей Золотарев станет креативным продюсером «НМГ студии». Как уточняют «Ведомости», он будет работать не только над проектами своего продакшна, но и участвовать в создании сценариев разножанровых полнометражных фильмов и сериалов для активов холдинга.

Ранее Золотарев неоднократно работал с НМГ, в том числе над такими кассовыми хитами, как «Притяжение», «Вторжение» и обе части «Льда». В числе будущих релизов — фэнтези «Сто лет тому вперед», байопик о Федоре Конюхове «Повелитель ветра», «Слово пацана» о молодежных группировках 80-х.

«С НМГ нас связывает многолетняя и успешная история сотрудничества. Думаю, что в новом формате у наших отношений откроются еще более интересные перспективы. Вместе мы сможем создать для зрителей масштабные и захватывающие истории», — отметил сценарист.

Сделка была заключена после окончания контракта с онлайн-кинотеатром Иви, для которого Золотарев написал мистический процедурал «13 клиническая». Их совместный проект «Игра головой» про гениального математика, который связывается с криминалом, пока готовится к выходу.
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персоны
Андрей Золотарев
фильмы
13 клиническаяВторжениеИгра головойЛёдЛёд-2Повелитель ветраПритяжениеСлово пацанаСто лет тому вперёд

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Сценарист Андрей Золотарев станет креативным продюсером «НМГ студии» фотографии
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