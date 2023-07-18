Сценарист Андрей Золотарев станет креативным продюсером «НМГ студии»

Холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) заключает эксклюзивный контракт с компанией INEY Productions, соучредителем которой является сценарист Андрей Золотарев, сообщает пресс-служба НМГ.
фото: Пресс-служба фестиваля «Пилот»
Сделка в формате first look предполагает, что телеканал СТС и «НМГ студия», входящие в НМГ, получат приоритетное право выбора проектов, разрабатываемых INEY Productions.
Также Андрей Золотарев станет креативным продюсером «НМГ студии». Как уточняют «Ведомости», он будет работать не только над проектами своего продакшна, но и участвовать в создании сценариев разножанровых полнометражных фильмов и сериалов для активов холдинга.
«С НМГ нас связывает многолетняя и успешная история сотрудничества. Думаю, что в новом формате у наших отношений откроются еще более интересные перспективы. Вместе мы сможем создать для зрителей масштабные и захватывающие истории», — отметил сценарист.
Сделка была заключена после окончания контракта с онлайн-кинотеатром Иви, для которого Золотарев написал мистический процедурал «13 клиническая». Их совместный проект «Игра головой» про гениального математика, который связывается с криминалом, пока готовится к выходу.
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