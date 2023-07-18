Анастасия Ивлеева станет воображаемой подругой Марины Васильевой в комедии «Мальвина»

По сюжету талантливая в детстве и совершенно потерянная в свои тридцать Вася (Васильева) вдруг осознает, что катится на самое дно, но сил выбраться не находит. На помощь ей приходит воображаемая подруга из детства Мальвина (Ивлеева) – девушка с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Мальвина толкает Васю на поиски ее детской любви, Стасика (Ефремов). Найти его оказывается не сложным делом, а вот завоевать сердце – надо постараться. Ведь, в отличие от Васи, Стас добился в жизни всего, о чем мечтал. Вася пройдет большой путь, поймет, что в ее жизни пошло не так. А главное — узнает, почему в ее детстве появилась Мальвина.
«Вася мне очень близка, наверное, это просто мой психотип – рефлексирующего человека. На пробах я сразу эмоционально попала в образ, а дальше началась совместная работа с художниками по гриму и костюму, от которой я очень много беру для себя при подготовке к роли. На первой же примерке костюма, который разрабатывала Аня Кудевич, я увидела все так, как себе и представляла при прочтении сценария, – сразу случился мэтч. И так же быстро мы нашли взаимопонимание с моей главной партнершей по фильму Настей Ивлеевой, играющей Мальвину. Мы не были знакомы до съемок, но я с большой симпатией всегда к ней относилась и очень рада, что наш дуэт сложился. Это очень важно, особенно в нашем фильме», — говорит Марина Васильева.
фото: Пресс-служба компании «Марс Медиа»
«У меня тоже есть своя «Мальвина», его зовут Гена. Гена – контролер. Когда я его изучал, никак не мог понять, чего он от меня хочет, и в какой-то момент спросил напрямую: «Ген, чего ты хочешь?». Гена сказал: «Я так хочу, чтобы меня похвалили». И стал таким маленьким-маленьким. Это мое открытие внутреннего Гены дает мне очень сильное соприкосновение с историей Мальвины. Все мы родом из детства. Я изучаю детство для любой своей роли, но когда проект буквально об этом, для меня это очень важно. Мне кажется, можно быть полезным, помочь людям прожить какие-то их чувства, показать, как надо, как не надо, начать диалог на эту тему – тему внутреннего критика, либо внутреннего помощника. У каждого из нас есть свой голос внутри, и хорошо бы с ним дружить и понимать его. В первую очередь это дает ясность, а если прояснить отношения с собой, то автоматически проясняются отношения с внешним миром. Если эта работа поможет кому-то что-то понять про себя, про свое детство и мир, я буду очень этому рад», — рассуждает Никита Ефремов.
«Мне кажется, это великолепный сценарий: неожиданный, смешной, легкий и в то же время с глубоким смыслом. Плюс, для меня это современная городская сказка, что не часто можно встретить. Каким бы хотела сделать? Прежде всего, бескомпромиссным. Хочется снять так, чтобы не было желания оправдываться в самом конце. Все составляющие здесь есть – великолепный каст, крутые профессионалы за кадром и включенные продюсеры, которые борются за проект и его реализацию с максимальным потенциалом», — отмечает Даша Чаруша.
Съемки «Мальвины» продлятся до конца лета. Выход в прокат запланирован на 28 марта 2024 года. Дистрибьютор проекта – компания «Атмосфера кино».
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