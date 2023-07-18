Анастасия Ивлеева станет воображаемой подругой Марины Васильевой в комедии «Мальвина»

что почитать?

Новости кино Денис Шведов, Ирина Горбачёва, Владимир Селиванов и Эльдар Калимулин сыграют в сибирском киноальманахе Начинающие авторы из российских регионов смогут принять участие в киноконкурсе с популярными актерами

Лайфстайл Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями Подиум как трамплин, или с чего начинается непотизм

Новости кино Алена Коломина станет цирковой гимнасткой Завершились съемки мелодрамы «Качели под куполом»

Интервью «Это психологическая игра в кошки-мышки»: Николас Кейдж и Юэль Киннаман о триллере «Схватка с дьяволом» В российский прокат фильм выходит 20 июля

Новости кино Марина Александрова попадает под влияние деструктивного культа в психологическом триллере «Последователи» Сериал стартует 3 августа на PREMIER

Новости кино Александр Головин, Алексей Шевченков и Владимир Сычев окажутся «В потоке трех стихий» Действие развернется на российском чемпионате по клифф-дайвингу