Оксана Акиньшина займется адвокатской деятельностью в сериале «Неверные»

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Новости кино Александр Головин, Алексей Шевченков и Владимир Сычев окажутся «В потоке трех стихий» Действие развернется на российском чемпионате по клифф-дайвингу

Новости кино Денис Шведов, Ирина Горбачёва, Владимир Селиванов и Эльдар Калимулин сыграют в сибирском киноальманахе Начинающие авторы из российских регионов смогут принять участие в киноконкурсе с популярными актерами

Новости кино Алена Коломина станет цирковой гимнасткой Завершились съемки мелодрамы «Качели под куполом»

Новости кино Никита Панфилов получает необычный дар в сериале «Положение вещей» В кадре компанию ему составят Маруся Климова, Никита Тарасов и Александра Флоринская

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