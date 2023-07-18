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Оксана Акиньшина займется адвокатской деятельностью в сериале «Неверные»

18 июля
2023 год

Новости кино >>
18 июля 2023
В Москве стартовали съемки психологической драмы «Неверные» с Оксаной Акиньшиной в главной роли, сообщает пресс-служба видеосервиса Wink. Сериал пополнит линейку проектов Wink Originals, а его премьера состоится в 2024 году.

Оксана Акиньшина займется адвокатской деятельностью в сериале «Неверные»
фото: Пресс-служба видеосервиса Wink

Потеряв себя, Ольга Шилковская (Акиньшина) лишается и единственного сына. Когда муж забирает у нее ребенка, она принимает решение вернуться к адвокатской практике и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. Но спасти себя оказывается сложнее, чем стать медийным и успешным адвокатом. К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходной ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда. Никто не знает, как тяжело это дается ей на самом деле.

В кадре компанию Акиньшиной составят Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Виктор Васильев и Надежда Сысоева.

Оксана Акиньшина займется адвокатской деятельностью в сериале «Неверные»
фото: Пресс-служба видеосервиса Wink

«Это история про нелюбовь, про нелюбимых и ненужных детей, которые проносят через всю жизнь эту нелюбовь. Которые впоследствии очень хотят компенсировать это чувство и ищут его в мире, который так и не научился их принимать. И про то, что мы все существуем в общепринятых рамках, считая, общественное мнение важнее, чем быть психологически здоровым, неудобным и независимым. Про старость, которая пытается отменить будущее. Про Неверных, прежде всего, самим себе», — сказал режиссер Алексей Кузмин-Тарасов.

Автором идеи и креативным продюсером сериала выступила Анна Колчина. За производство отвечают «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и «НМГ Студия».
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Оксана АкиньшинаПавел БаршакСергей Бондарчук (младший)Виктор Васильев (III)Лидия ВележеваЕвдокия ГермановаИван ДобронравовЕгор ДружининРоман ЕвдокимовМила ЕршоваАлексей КиселевАнна КолчинаАлексей Кузьмин-Тарасов (II)Евгений РоманцовЕвгений СанниковНадежда СысоеваНелли УвароваАлёна Хмельницкая
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Оксана Акиньшина займется адвокатской деятельностью в сериале «Неверные» фотографии
Оксана Акиньшина займется адвокатской деятельностью в сериале «Неверные» фотографии
Оксана Акиньшина займется адвокатской деятельностью в сериале «Неверные» фотографии
Оксана Акиньшина займется адвокатской деятельностью в сериале «Неверные» фотографии
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