Оксана Акиньшина займется адвокатской деятельностью в сериале «Неверные»

В Москве стартовали съемки психологической драмы «Неверные» с Оксаной Акиньшиной в главной роли, сообщает пресс-служба видеосервиса Wink. Сериал пополнит линейку проектов Wink Originals, а его премьера состоится в 2024 году.
фото: Пресс-служба видеосервиса Wink
Потеряв себя, Ольга Шилковская (Акиньшина) лишается и единственного сына. Когда муж забирает у нее ребенка, она принимает решение вернуться к адвокатской практике и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. Но спасти себя оказывается сложнее, чем стать медийным и успешным адвокатом. К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходной ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда. Никто не знает, как тяжело это дается ей на самом деле.
«Это история про нелюбовь, про нелюбимых и ненужных детей, которые проносят через всю жизнь эту нелюбовь. Которые впоследствии очень хотят компенсировать это чувство и ищут его в мире, который так и не научился их принимать. И про то, что мы все существуем в общепринятых рамках, считая, общественное мнение важнее, чем быть психологически здоровым, неудобным и независимым. Про старость, которая пытается отменить будущее. Про Неверных, прежде всего, самим себе», — сказал режиссер Алексей Кузмин-Тарасов.
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