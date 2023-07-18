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Финист и Баба Яга побывали в Казахстане

18 июля
2023 год

Новости кино >>
18 июля 2023

В Казахстане завершились съемки восточного блока сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия», который занимается производством проекта совместно со студией Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатром START при поддержке Фонда кино.

Финист и Баба Яга побывали в Казахстане
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

В центре сюжета — Финист Ясный Сокол (Кирилл Зайцев), самый удалой богатырь Белогорья, самый сильный, ловкий и красивый. Вместе со своим помощником Мелехой (Сергей Лавыгин) и помолодевшей Бабой Ягой (Юлия Пересильд) Финист отправляется в непростое путешествие в восточные земли.

Съемочная группа проделала огромную работу на съемках в Казахстане. Один из блоков был снят в декорациях крепости Номад, которая была построена в 2004 году для картины «Кочевник». Художники фильма «Финист. Первый богатырь» отремонтировали стены крепости и построили вокруг них невероятно красивый, но реалистичный город Центральной Азии.

«Это была одна из самых эмоционально ярких поездок за всю мою творческую деятельность. В Казахстане природа невероятной красоты и разнообразия. Мы постоянно привыкали к погодным условиям – могли два или три дня снимать в холодной ветреной степи, а затем перемещаться в жаркую пустыню. За одну долгую поездку (больше месяца) мы были в шести абсолютно разных по атмосфере местах. Финалом наших съемок в Казахстане была погоня, где были взрывы, полеты, драки, невероятная сцена с арбузами, которую я сейчас не буду раскрывать. Целый водоворот захватывающих событий», — рассказывает Дмитрий Дьяченко.

Финист и Баба Яга побывали в Казахстане
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

«В Чарынском каньоне мы снимали эпизод вылета Финиста из пещеры. Так сложилось, что съемки выпали на майские праздники, и поток туристов в этом месте достигал до миллиона человек. Это было очень напряженно, потому что по каньону ведет только одна дорога, которую мы и заняли. В итоге мы организовали буфеты, чтобы притормаживать поток людей на команде мотор. Вероятно, это смягчило реакцию туристов на предоставленные неудобства и наши съемки прошли успешно», — поделилась исполнительный продюсер Ирина Винтовкина.

Всего в Казахстане прошло 23 смены. Среди локаций были Поющий бархан, Чарынский каньон, окрестности крепости Номад, город Конаев и Алматы (леса и горы в окрестностях города), национальные парки и степи Казахстана. За время съемок команда успела поработать в абсолютно разных погодных условиях – от 40°C днем до температуры ближе к 0°C на ночных сменах. Съемки проходили на территориях заповедников и национальных парков, где было очень много живности – в том числе ядовитые змеи, пауки, скорпионы. На съемках постоянно дежурил автомобиль реанимации со всеми антидотами, но съемки прошли без инцидентов. В массовых сценах фильма участвовали около 300 актеров массовых сцен, которые были тщательно отобраны на этапе кастинга.

Финист и Баба Яга побывали в Казахстане
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

«Я очень люблю создавать сказочный реализм. Это такой жанр, где волшебство случается с реальными людьми. У нас был кастинг на каждую позицию: каждый человек из массовки отсмотрен, утвержден и специально одет. Несмотря на то, что наши герои попадают в абсолютно новую для себя сказочную страну, она оказывается реалистичной: там живут обычные люди, ходят верблюды, павлины и петухи. Эта реалистичность и отличает наш фильм от многих других, созданных в павильонах, с большим количеством компьютерной графики. Поэтому у наших героев засаленные волосы, мокрая и иногда грязная одежда, а окружает их пыльный и реалистичный мир. Фильм будет живым и настоящим. Спасибо Казахстану. Я всегда буду рад приехать туда еще раз», — подытожил Дмитрий Дьяченко.

Помимо Пересильд, Лавыгина и Зайцева в актерский состав вошли Елена Яковлева, Федор Добронравов, Кристина Вайнас, Федор Гамалея, Софья Зайка, Артем Гайдуков, Нариман Утакаев, Иван Батарев, Сергей Марухин и Петр Янданэ.

Премьера фильма «Финист. Первый богатырь» намечена на 1 января 2025 года.
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Финист и Баба Яга побывали в Казахстане фотографии
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