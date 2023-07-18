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Московский оперативник Антон Васильев притворяется ревизором в детективе «Грабитель»

18 июля
2023 год

Новости кино >>
18 июля 2023
В Ярославле стартовали съемки сериала «Грабитель» с Антоном Васильевым в главной роли. Детектив режиссера Дмитрия Коробкина рассказывает о московском опере, который вынужден играть роль ревизора, чтобы распутать преступление, в котором его обвиняют, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ».

Московский оперативник Антон Васильев притворяется ревизором в детективе «Грабитель»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

Сотрудник управления по борьбе с экономической преступностью Глебов приезжает из Москвы с проверкой в провинциальный город, из которого он не так давно уехал на повышение после развода и полного разочарования в семейной жизни. Он становится невольным свидетелем ограбления банка, в который пришел с проверкой. Украдена «черная бухгалтерия» местного «зернового короля» и криминального авторитета Земы, а участников ограбления находят убитыми. Главный подозреваемый – Глебов, который пустился в бега, понимая, что найти «черную бухгалтерию», означает найти истинного преступника.

В ходе расследования Глебов, представляясь фининспектором, находит ни один «скелет в шкафу» у владельцев сельхозпредприятий. С ним пытаются договориться, запугать, подставить, от него пытаются избавиться… Глебову приходится не только уходить от погони бандитов Земы и из западни коллег, которые идут по пятам, но и решать свои семейные проблемы, а также личные проблемы своих подозреваемых.

«Это интересно – сыграть одного человека, но достать из него совершенно полярные эмоции, реакции, модели поведения. Герой один. Это трудяга – мягкий, неконфликтный, верящий в людей, убежденный что света и добра в мире больше, чем тьмы. Но обстоятельства складываются так, что ему приходится примерить на себя «шкуру» циника, ловеласа, прагматика и взяточника. Жанр – это лишь вопрос небольших настроек, моя задача не меняется – я должен создать человека, которому зритель верит и сопереживает. Мне нравится, что мой герой действует не грубой силой, напором и агрессией, а мягкостью, участием и верой в людей», — отмечает Антон Васильев.

В актерский состав также вошли Дмитрий Колчин, Валерия Моисеева, Олег Каменщиков, Елена Бирюкова, Ирина Крючкова, Юлия Агафонова, Андрей Бутин и другие.

Московский оперативник Антон Васильев притворяется ревизором в детективе «Грабитель»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

Режиссер Дмитрий Коробкин определяет жанр сериала как иронический детектив: «В «Грабителе» много ярких образов, переодеваний и смешных диалогов. В каждой серии зрителей ждет захватывающий экшн: перестрелки, погони, драки. Кроме детективной канвы, которая двигает сюжет, в фильме есть лирические линии и любовные треугольники. Конфликты построены на столкновении человеческих качеств и чувств, они узнаваемы и позволяют зрителю не только сравнить себя с персонажами и посмотреть на свои проблемы со стороны, а может быть, просто выдохнуть и улыбнуться».

Премьера сериала «Грабитель» состоится на телеканале НТВ.
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Московский оперативник Антон Васильев притворяется ревизором в детективе «Грабитель» фотографии
Московский оперативник Антон Васильев притворяется ревизором в детективе «Грабитель» фотографии
Московский оперативник Антон Васильев притворяется ревизором в детективе «Грабитель» фотографии
Московский оперативник Антон Васильев притворяется ревизором в детективе «Грабитель» фотографии
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