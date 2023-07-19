Ольга Тумайкина, Анна Уколова и Катерина Ковальчук налаживают производство водки в сериале «Повышая градус»

По сюжету провинциальный ликеро-водочный завод переходит новым московским собственникам, и на место заключенного под домашний арест старого директора (Павел Ворожцов) приходит молодой амбициозный управленец (Вячеслав Чепурченко). В первый же день он устанавливает свои порядки и избавляется от всего старого — увольняет секретаршу Дину (Ольга Тумайкина), которая была душой коллектива, техника-наладчика конвейера Иру (Анна Уколова) и слишком требовательного к нормам качества молодого технолога Татьяну (Катерина Ковальчук). Отчаявшись найти другую работу в своем городке, эти женщины, выброшенные с родного завода, решают сделать свой собственный. Дело за малым: найти место и организовать производство, придать товарный вид, выстроить систему сбыта, решить вопросы с криминалом и силовыми структурами.
«Сериал «Повышая градус» как бы продолжает нашу линейку сериалов «Просто Михалыч» и «Колотушка» про решительных провинциалов, доведенных до отчаяния. Это история про маленьких людей, которые не готовы мириться с несправедливостью, которую творят «большие» люди. Главное, что в сериале может увлечь зрителей, — это персонажи. Яркие, харизматичные и при этом «свои» — узнаваемые», — отмечает Георгий Малков.
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