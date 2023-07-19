Ольга Тумайкина, Анна Уколова и Катерина Ковальчук налаживают производство водки в сериале «Повышая градус»

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Новости кино Денис Шведов, Ирина Горбачёва, Владимир Селиванов и Эльдар Калимулин сыграют в сибирском киноальманахе Начинающие авторы из российских регионов смогут принять участие в киноконкурсе с популярными актерами

Обзор сериалов «Грозный»: Сергей Маковецкий и дары смерти А также Александр Яценко и философские четки

Лайфстайл «Соединённому Королевству конец»: Брайан Кокс о необходимости реформ в Великобритании Актёр считает, что не надо бояться “развала” страны

Интервью «Снимать фильмы – это еще и делать документальное кино об актерах»: Майвенн и Джонни Депп о «Жанне Дюбари» Для Деппа это первая после громкого развода большая роль в кино, а Майвенн смогла совместить профессии актрисы и режиссера

Новости кино Советский космонавт Александр Метелкин попадает в будущее в трейлере фильма «Человек ниоткуда» В прокате с 2 ноября

Новости кино Никита Панфилов получает необычный дар в сериале «Положение вещей» В кадре компанию ему составят Маруся Климова, Никита Тарасов и Александра Флоринская