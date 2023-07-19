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Анна Снаткина, Екатерина Стулова и Саша Стоун снимутся в мелодраме «Бедные смеются, богатые плачут»

19 июля
2023 год

Новости кино >>
19 июля 2023
—Стартовали съемки пилотного эпизоды мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут», которая соединяет в себе художественный проект и сериалити о большом Рублевском поместье и его обитателях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Анна Снаткина, Екатерина Стулова и Саша Стоун снимутся в мелодраме «Бедные смеются, богатые плачут»
фото: Пресс-служба ТНТ

В центре сюжета художественной части сериала – девушка по имени Катя, которая случайно устраивается на работу в поместье на Рублевке. Ей предстоит знакомство с абсолютно новым миром со своими законами, правилами и интригами. Зрителей ждут классические мелодраматические истории в новой реальности, а также столкновение людей из разных социальных слоев, их мировоззрений и проблем.

В проекте сыграют Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Анастасия Светлова, Анна Снаткина, Серафима Соловьева, Сергей Ланбамин, Екатерина Стулова, Саша Стоун, Игорь Чехов, Владимир Афанасьев и другие.

Анна Снаткина, Екатерина Стулова и Саша Стоун снимутся в мелодраме «Бедные смеются, богатые плачут»
фото: Пресс-служба ТНТ

Параллельно с основным сюжетом будет развиваться документальная часть истории, в которой можно будет поближе познакомиться с обслуживающим персоналом поместья — официантами, домработницами, кухарками и садовниками. Большинство из них — это непрофессиональные актеры, которых авторы проекта нашли с помощью открытого федерального кастинга. Из пяти тысяч кандидатов была выбрана десятка счастливчиков, многие из которых в жизни действительно имеют такой же профессиональный опыт, как и их герои. А их отношенческие линии в сериалити будут основаны на взаимодействиях в реальной жизни.

Производством проекта занимаются компания Good Story Media, телеканал ТНТ и онлайн-платформа PREMIER. Авторы сценария и креативные продюсеры художественной части проекта — Марина НикольскаяКафе "Куба"»), Анна БорисоваС нуля») и Алексей Малышев («Кафе "Куба"»), документальной — Сергей Куваев и Наталия Вагонова (реалити «Содатки»). Режиссерами выступают Илья Чижиков, Антон Чижиков, Сергей Куваев и Наталия Вагонова.

Анна Снаткина, Екатерина Стулова и Саша Стоун снимутся в мелодраме «Бедные смеются, богатые плачут»
фото: Пресс-служба ТНТ

«Сюжетная часть первого сезона строится вокруг персонажа Кати, которая случайно устраивается на работу в поместье. В то же время вокруг линейного сюжета будут возникать истории продолжительностью в серию, иногда комедийные, а иногда драматические зарисовки из жизни обитателей этого поместья. Столкновение людей из разных социальных слоев, их мировоззрений — одна из основных задач сюжета. А также попытка рассказать старые мелодраматические истории в новой реальности», — говорит креативный продюсер и соавтор сценария Марина Никольская.
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Владимир Афанасьев (II)Анна БорисоваНаталия ВагоноваПолина ДенисоваСергей Куваев (II)Сергей ЛанбаминАлексей Малышев (II)Марина НикольскаяАлександр Самойленко (младший)Анастасия СветловаАнна СнаткинаСерафима СоловьеваМихаил Сотников (II)Саша Стоун (II)Екатерина СтуловаИгорь ЧеховАнтон ЧижиковИлья Чижиков
фильмы
Бедные смеются, богатые плачутКафе «Куба»С нуля

фотографии >>
Анна Снаткина, Екатерина Стулова и Саша Стоун снимутся в мелодраме «Бедные смеются, богатые плачут» фотографии
Анна Снаткина, Екатерина Стулова и Саша Стоун снимутся в мелодраме «Бедные смеются, богатые плачут» фотографии
Анна Снаткина, Екатерина Стулова и Саша Стоун снимутся в мелодраме «Бедные смеются, богатые плачут» фотографии
Анна Снаткина, Екатерина Стулова и Саша Стоун снимутся в мелодраме «Бедные смеются, богатые плачут» фотографии
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