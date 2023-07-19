Анна Снаткина, Екатерина Стулова и Саша Стоун снимутся в мелодраме «Бедные смеются, богатые плачут»

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Работа над проектом началась в Минске

Ольга Тумайкина, Анна Уколова и Катерина Ковальчук налаживают производство водки в сериале «Повышая градус»

Съемки сериала стартовали в Ярославле

Московский оперативник Антон Васильев притворяется ревизором в детективе «Грабитель»

Завершились съемки восточного блока сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь»

Финист и Баба Яга побывали в Казахстане

18 июля

Оксана Акиньшина займется адвокатской деятельностью в сериале «Неверные»

В кадре компанию ей составят Роман Евдокимов, Егор Дружинин и Иван Добронравов