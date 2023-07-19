Анна Снаткина, Екатерина Стулова и Саша Стоун снимутся в мелодраме «Бедные смеются, богатые плачут»

—Стартовали съемки пилотного эпизоды мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут», которая соединяет в себе художественный проект и сериалити о большом Рублевском поместье и его обитателях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
фото: Пресс-служба ТНТ
В центре сюжета художественной части сериала – девушка по имени Катя, которая случайно устраивается на работу в поместье на Рублевке. Ей предстоит знакомство с абсолютно новым миром со своими законами, правилами и интригами. Зрителей ждут классические мелодраматические истории в новой реальности, а также столкновение людей из разных социальных слоев, их мировоззрений и проблем.
Параллельно с основным сюжетом будет развиваться документальная часть истории, в которой можно будет поближе познакомиться с обслуживающим персоналом поместья — официантами, домработницами, кухарками и садовниками. Большинство из них — это непрофессиональные актеры, которых авторы проекта нашли с помощью открытого федерального кастинга. Из пяти тысяч кандидатов была выбрана десятка счастливчиков, многие из которых в жизни действительно имеют такой же профессиональный опыт, как и их герои. А их отношенческие линии в сериалити будут основаны на взаимодействиях в реальной жизни.
«Сюжетная часть первого сезона строится вокруг персонажа Кати, которая случайно устраивается на работу в поместье. В то же время вокруг линейного сюжета будут возникать истории продолжительностью в серию, иногда комедийные, а иногда драматические зарисовки из жизни обитателей этого поместья. Столкновение людей из разных социальных слоев, их мировоззрений — одна из основных задач сюжета. А также попытка рассказать старые мелодраматические истории в новой реальности», — говорит креативный продюсер и соавтор сценария Марина Никольская.
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