Никита Волков уходит из центра «Трудных подростков» в пятом сезоне

Стартовали съемки пятого сезона «Трудных подростков». Режиссером продолжения молодежного хита выступит Николай Рыбников, ранее работавший над фильмом «Чекаго». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-платформы more.tv, которая занимается производством проекта совместно с кинокомпанией Prospect Production при поддержке Института развития интернета.
фото: Пресс-служба онлайн-платформы more.tv
В пятом сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева, который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалев и ребята — злейшие враги. Удастся ли им воспользоваться шансом покинуть центр трудных подростков без своего наставника? Смогут ли они простить друг друга? Об этом расскажет новый сезон.
«Я был искренне восхищен первыми сезонами «Трудных подростков». Так получилось, что я посмотрел их во время подготовки к съемкам своего прошлого проекта и тут же закинул ссылку половине творческой группы со словами: «Смотрите, какой классный сериал». Теперь мне выпала возможность снимать новый сезон. Это очень волнительно, чувствую большую ответственность. Не только перед зрителями, но и перед создателями. История подростков должна продолжиться и быть такой же честной, энергичной и актуальной», — говорит Николай Рыбников.
Премьера пятого сезона «Трудных подростков» состоится эксклюзивно на more.tv и Wink.
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