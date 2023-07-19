II Международный фестиваль дебютов «Одна шестая» пройдет с 15 по 20 сентября в Екатеринбурге

II Международный кинофестиваль дебютов Евразийского континента «Одна шестая» состоится в Екатеринбурге с 15 по 20 сентября. У смотра сменилась команда: его президентом стал директор по развитию Свердловской киностудии, режиссер Евгений Григорьев, а программным директором — кинокритик Егор Москвитин, сообщает пресс-служба кинофестиваля.
фото: festival.sverdlovskfilmstudio.com
Участие в основном конкурсе фестиваля «Одна шестая» могут принять кинематографисты из стран Европы и Азии, снявшие первый или второй игровой фильм хронометражем не менее 60 минут, а также неигровой дебют хронометражем не менее 45 минут. Заявки принимаются на официальном сайте Свердловской киностудии.
Евгений Григорьев поблагодарил предыдущего президента фестиваля, режиссера Алексея Федорченко, который помог запустить «Одну шестую» в прошлом году и создать ее уникальный стиль. Григорьев отметил, что цели и задачи фестиваля остаются прежними: «Что касается моей точки зрения, то, очевидно, что на нее влияет моя должность — директор по развитию. Поэтому фестиваль для меня — это инструмент развития Свердловской киностудии и кинопроизводства на Урале. Другими словами, мы стремимся создавать возможности. И, конечно, в фокусе моего внимания, прежде всего, индустриальная деловая программа, у которой должны быть измеряемые результаты. Новые кинопроекты с новыми именами в титрах, новые коммуникации, которые приводят к новым контрактам и соглашениям о сотрудничестве, новые, необходимые для развития, темы в информационном индустриальном пространстве и так далее. Это все можно будет посчитать, конечно, не этой осенью. А через два-три года. Такие усилия — это игра в долгую».
фото: festival.sverdlovskfilmstudio.com
I Международный фестиваль «Одна шестая» состоялся в августе 2022 года, за шесть дней работы принял более 3 000 гостей. В конкурсную и внеконкурсную программы тогда вошли 30 игровых и неигровых фильмов из России, Словении, Хорватии, Испании, Туркменистана, Казахстана и других стран, которые жители и гости Екатеринбурга и Свердловской области смогли увидеть бесплатно. Смотр объединил конкурсную программу, спецпоказы, деловую программу, сценарную и актерскую лаборатории. По результатам сценарной лаборатории были заключены контракты с участниками и приехавшими на фестиваль продюсерами.
«Год назад фестиваль поразил меня огромным количеством новых лиц и имен. Фестиваль дебютов — место слета гостей из будущего. Авторов, думающих о том, «а что там потом». Героев, чье частное станет нашим общим. И историй, которые смотрят в будущее, не отворачиваясь от настоящего. Поэтому мы делаем конкурсную программу непредсказуемой и устремленной вперед. Но это лишь часть механизма «Одной шестой». Наша цель — сделать фестиваль, на который приезжают, чтобы интенсивно учиться», — рассказал программный директор смотра Егор Москвитин.
Фестиваль «Одна шестая» проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области.
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