Бизнесмен Павел Прилучный становится гастарбайтером в трейлере комедии «Вася не в себе»

В сети появился трейлер комедии «Вася не в себе
» с Павлом Прилучным
в главной роли. Фильм выходит в прокат 12 октября.
В центре сюжета — успешный столичный бизнесмен Василий Кузин. У него есть красивая девушка, крутая машина, большая квартира, строительная империя. Только одно омрачает его жизнь – приезжие рабочие, которых Василий ни во что не ставит и постоянно «кидает» на деньги. Однажды Вася попадает в аварию, а когда приходит в себя, то, к своему ужасу, обнаруживает, что каким-то невероятным образом превратился в маленького, но упитанного героя анекдотов про гастарбайтеров. Теперь он должен сделать все, чтобы вернуть свое прежнее тело.
В фильме также снялись Ольга Кузьмина
, Владимир Сычев
, Павел Комаров
, Николай Козак
, Роман Каграманов
, Татьяна Орлова
, Михаил Богдасаров
, Елена Валюшкина
и Роман Хан
.
Режиссером выступил Гарик Петросян
(«Звездный суд
»), сценарий написал Гайк Асатрян
. В числе продюсеров — Сарик
и Гевонд Андреасяны
.
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