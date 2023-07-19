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Бизнесмен Павел Прилучный становится гастарбайтером в трейлере комедии «Вася не в себе»

19 июля
2023 год

Новости кино >>
19 июля 2023
В сети появился трейлер комедии «Вася не в себе» с Павлом Прилучным в главной роли. Фильм выходит в прокат 12 октября.



В центре сюжета — успешный столичный бизнесмен Василий Кузин. У него есть красивая девушка, крутая машина, большая квартира, строительная империя. Только одно омрачает его жизнь – приезжие рабочие, которых Василий ни во что не ставит и постоянно «кидает» на деньги. Однажды Вася попадает в аварию, а когда приходит в себя, то, к своему ужасу, обнаруживает, что каким-то невероятным образом превратился в маленького, но упитанного героя анекдотов про гастарбайтеров. Теперь он должен сделать все, чтобы вернуть свое прежнее тело.

В фильме также снялись Ольга Кузьмина, Владимир Сычев, Павел Комаров, Николай Козак, Роман Каграманов, Татьяна Орлова, Михаил Богдасаров, Елена Валюшкина и Роман Хан.

Режиссером выступил Гарик ПетросянЗвездный суд»), сценарий написал Гайк Асатрян. В числе продюсеров — Сарик и Гевонд Андреасяны.
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Гайк АсатрянМихаил БогдасаровЕлена ВалюшкинаРоман КаграмановНиколай КозакПавел КомаровОльга КузьминаТатьяна ОрловаПавел ПрилучныйВладимир СычёвРоман Хан
фильмы
Вася не в себе

фотографии >>
Бизнесмен Павел Прилучный становится гастарбайтером в трейлере комедии «Вася не в себе» фотографии
Бизнесмен Павел Прилучный становится гастарбайтером в трейлере комедии «Вася не в себе» фотографии
Бизнесмен Павел Прилучный становится гастарбайтером в трейлере комедии «Вася не в себе» фотографии
Бизнесмен Павел Прилучный становится гастарбайтером в трейлере комедии «Вася не в себе» фотографии
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