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8-й Московский еврейский кинофестиваль откроется фильмом «Голда. Судный день»

19 июля
2023 год

Новости кино >>
19 июля 2023
8-й Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) пройдет с 3 по 10 сентября в Москве. Смотр откроется российской премьерой картины «Голда. Судный день» режиссера Гая Наттива, сообщает пресс-служба МЕКФ.

8-й Московский еврейский кинофестиваль откроется фильмом «Голда. Судный день»
фото: К/ф «Голда. Судный день»

«Голда. Судный день» рассказывает о событиях 1973 года — «Война судного дня» в самом разгаре. Египет, Сирия и Иордания атакуют Израиль в надежде вернуть себе потерянные территории. Разрешить этот конфликт предстоит Голде Меир — первой женщине премьер-министру Израиля. Бремя ответственности за судьбу страны еще тяжелее потому, что за фасадом «железной леди» Голда прячет один мрачный секрет. Лауреат премии «Оскар» и обладатель двух «Хрустальных медведей» Гай Наттив представил свою работу на 73-м Берлинском кинофестивале. Главную роль в биографической картине исполнила Хелен Миррен.

Всего в программу 8-го МЕКФ войдут более 40 картин со всего мира, в том числе европейские и российские премьеры художественных и документальных лент. Помимо показов будут организованы образовательные мероприятия и Q&A-сессии с создателями фильмов.

Куратором программы художественного кино стал Сергей Сдобнов — креативный продюсер Кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало», куратор, писатель. Программу документального кино формирует Егор Сенников — куратор, кинокритик и журналист.

8-й Московский еврейский кинофестиваль откроется фильмом «Голда. Судный день»
фото: Пресс-служба Московского еврейского кинофестиваля

За восемь лет своего существования фестиваль из локального смотра еврейского кино превратился в крупное культурное городское событие и собрал на своих площадках в совокупности более 30 000 зрителей. Было показано свыше 300 картин последних лет и организовано более 130 образовательных мероприятий, включающих в себя мастер-классы, дискуссии и обсуждения.

«В Москве проходит множество ярких фестивалей, посвященных культурам разных национальностей: они представляют жизнь народов с неожиданных и интересных сторон и всегда привлекают большое число гостей. Безусловно, Московский еврейский кинофестиваль по достоинству в одном ряду с ними. Мы стараемся составить программу, чтобы кино знакомило зрителей с разнообразными аспектами еврейского мировоззрения, чтобы те картины, которые мы показываем, передавали отношение режиссеров к проблемам истории и современности вплотную с еврейской и общечеловеческой тематикой. И от программы фестиваля этого года можно ждать, что она будет многогранной и найдет отклик у людей с самыми разными предпочтениями», — говорит президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Площадки проведения 8-го МЕКФ будут объявлены позднее.
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