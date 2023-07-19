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На «Кинокарте России» появились места съемок «Собачьего сердца», «Женитьбы» и «Господина оформителя»

19 июля
2023 год

Новости кино >>
19 июля 2023
Киностудия «Ленфильм» отметила 50 точек на платформе интерактивного проекта «Кинокарта России». В их числе — места съемок фильмов «Собачье сердце», «Гений», «Окно в Париж», «Женитьба», «Господин оформитель», «Улица полна неожиданностей» и многих других, сообщается на сайте «Ленфильма».

На «Кинокарте России» появились места съемок «Собачьего сердца», «Женитьбы» и «Господина оформителя»
фото: «Собачье сердце»

К примеру, картина «Собачье сердце» начинается с кадров, где можно увидеть заснеженный Апраксин двор. По улицам мрачного города скитается бездомный пес, размышляющий о жизни. Как известно, действие булгаковской повести происходит в Москве, а фильм режиссер Владимир Бортко решил снимать в Ленинграде, поскольку именно питерские улицы сохранили колорит начала XX века.

По этой же причине режиссер Виталий Мельников снимал гоголевскую «Женитьбу» не в Санкт-Петербурге, а в Шлиссельбурге, где сохранились старинные купеческие дома и Гостиный двор XVIII века. А локации из фильма «Улица полна неожиданностей», снятого в Ленинграде в конце 1950-х, практически не изменились.

Инициатором проекта выступил портал Кино-Театр.Ру. В основе идеи – обозначить места съемок известных фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия. Особенность проекта заключается в том, что добавлять кинометки смогут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и пользователи сервиса. На основе этих меток будут разработаны уникальные туристические киномаршруты.
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