На «Кинокарте России» появились места съемок «Собачьего сердца», «Женитьбы» и «Господина оформителя»

К примеру, картина «Собачье сердце» начинается с кадров, где можно увидеть заснеженный Апраксин двор. По улицам мрачного города скитается бездомный пес, размышляющий о жизни. Как известно, действие булгаковской повести происходит в Москве, а фильм режиссер Владимир Бортко решил снимать в Ленинграде, поскольку именно питерские улицы сохранили колорит начала XX века.
По этой же причине режиссер Виталий Мельников снимал гоголевскую «Женитьбу» не в Санкт-Петербурге, а в Шлиссельбурге, где сохранились старинные купеческие дома и Гостиный двор XVIII века. А локации из фильма «Улица полна неожиданностей», снятого в Ленинграде в конце 1950-х, практически не изменились.
Инициатором проекта выступил портал Кино-Театр.Ру. В основе идеи – обозначить места съемок известных фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия. Особенность проекта заключается в том, что добавлять кинометки смогут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и пользователи сервиса. На основе этих меток будут разработаны уникальные туристические киномаршруты.
обсуждение >>