Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «1492: Завоевание рая»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Евгений Ткачук займется кулачным боем

19 июля
2023 год

Новости кино >>
19 июля 2023

В Коломне начались съемки комедийного приключенческого фильма «Кулачный». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, который занимается производством проекта совместно с компанией MEM Cinema Production при поддержке «Фонда Кино».

Евгений Ткачук займется кулачным боем
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Действие развернется в Российской Империи на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев (Марк-Малик Мурашкин) бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка (Евгений Ткачук). Он должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего Новгорода, но в пути их ждет опасное и увлекательное путешествие, которое полностью изменит жизни героев.

«Семейный формат меня очень интересует, в театре «ВелесО» мы сейчас исследуем направление — как увлечь детей, не забыв при этом про родителей. Это забирает своей сложностью. А поработать в вестерне, да еще в главной роли — это моя давняя мечта! Ура! Всё получится!» — уверен Евгений Ткачук.

В проекте также снимаются Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев и другие. Режиссером картины выступает Константин СмирновЖуки», «Девушки с Макаровым»).

Евгений Ткачук займется кулачным боем
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Мне нравится, когда каждый новый проект – это вызов. В моем случае историческая комедия – это точно он. И если обычно в историческом кино в центре сюжета – аристократические Петербург и Москва, то здесь мы уходим в Поволжье, главную водную артерию страны, в мир всей остальной России: купечества, бурлаков, народных гуляний, промышленного расцвета, технологического прогресса, путешествий по необъятной территории. И самое главное – рассказываем о кулачном бое. Это такой истерн по-русски, где много дикого и много о чести», — говорит Константин Смирнов.

Евгений Ткачук займется кулачным боем
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Впервые проект «Кулачный» был представлен на питчинге в Фонде кино в августе прошлого года. Тогда режиссерское кресло планировал занять Рустам МосафирКороль и Шут»), а на главную роль рассматривался Юра Борисов.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
babydylnova   20.07.2023 - 00:39
Интересное выбрали время. Правда период Российской Империи не всегда показывают правдоподобно. Здесь персонажи одеты как в 80-е. читать далее>>
№ 1
Dima111   19.07.2023 - 23:36
Оу, мне такое определено нравится. Еще и актеры хороши подобраны. Смотреть точно буду, ибо интересно как ребенок сможет обезопасить себя от злого дяди. Ждём выхода) читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Юра БорисовДаниил ВоробьёвСергей МаковецкийРустам МосафирМарк-Малик МурашкинКонстантин Смирнов (VI)Андрей СмоляковЕвгений ТкачукЮлия Хлынина
фильмы
Кулачный

фотографии >>
Евгений Ткачук займется кулачным боем фотографии
Евгений Ткачук займется кулачным боем фотографии
Евгений Ткачук займется кулачным боем фотографии
Евгений Ткачук займется кулачным боем фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «1492: Завоевание рая»

Скорбим

Bладимир Баранов
19 июля ушёл из жизни актёр Bладимир Баранов.
Виктор Мелихов
18 июля ушёл из жизни актёр Виктор Мелихов.
Александр Орловский
Ушёл из жизни актёр Александр Орловский.

День рождения >>

Олег Анофриев
Гражина Байкштите
Константин Давыдов
Энн Краам
Дарья Легейда
Виктория Лепко
Миндаугас Папинигис
Геннадий Фролов
Людмила Чурсина
Алексей Шутов
Натали Вуд
Анна Дымна
Сандра О
Дайана Ригг
Фрэнк Уэйли
Анна Ходаковская
Джош Холлоуэй
все родившиеся 20 июля >>

Афиша кино >>

Донни Дарко
драма, мистика, научная фантастика, триллер
США, 2001
Дурная кровь
криминальный фильм, мелодрама
Франция, 1986
Жанна Дюбарри
биография, драма, исторический фильм
Франция, 2023
Кошмар
фильм ужасов
Норвегия, 2022
Малышка на драйве
боевик, криминальный фильм
Южная Корея, 2022
Рубеж выживания
драма, научная фантастика, триллер
Великобритания, 2023
Катак. Ледниковый побег
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, 2023
Король улиц
драма, комедия, криминальный фильм
Франция, Алжир, 2023
Просто супер
детский фильм, приключения, семейное кино
Норвегия, 2022
Любовь со вкусом
драма, комедия, мелодрама
Нидерланды, 2022
Парень встречает девушку
драма, мелодрама
Франция, 1984
Рай для дурака
сатирическая комедия
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?