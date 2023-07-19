Евгений Ткачук займется кулачным боем

В Коломне начались съемки комедийного приключенческого фильма «Кулачный». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, который занимается производством проекта совместно с компанией MEM Cinema Production при поддержке «Фонда Кино».
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Действие развернется в Российской Империи на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев (Марк-Малик Мурашкин) бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка (Евгений Ткачук). Он должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего Новгорода, но в пути их ждет опасное и увлекательное путешествие, которое полностью изменит жизни героев.
«Семейный формат меня очень интересует, в театре «ВелесО» мы сейчас исследуем направление — как увлечь детей, не забыв при этом про родителей. Это забирает своей сложностью. А поработать в вестерне, да еще в главной роли — это моя давняя мечта! Ура! Всё получится!» — уверен Евгений Ткачук.
«Мне нравится, когда каждый новый проект – это вызов. В моем случае историческая комедия – это точно он. И если обычно в историческом кино в центре сюжета – аристократические Петербург и Москва, то здесь мы уходим в Поволжье, главную водную артерию страны, в мир всей остальной России: купечества, бурлаков, народных гуляний, промышленного расцвета, технологического прогресса, путешествий по необъятной территории. И самое главное – рассказываем о кулачном бое. Это такой истерн по-русски, где много дикого и много о чести», — говорит Константин Смирнов.
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