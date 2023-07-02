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«Dомашний» покажет «Плохую дочь» с Даной Абызовой и Вячеславом Чепурченко

2 июля
2023 год

Новости кино >>
2 июля 2023
«Dомашний» 7 июля в 19:00 покажет четырехсерийную мелодраму Александра Канановича «Плохая дочь». Главные роли в мини-сериале исполнили Дана Абызова и Вячеслав Чепурченко, уточняет пресс-служба телеканала.

«Dомашний» покажет «Плохую дочь» с Даной Абызовой и Вячеславом Чепурченко
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету в жизни студентки медицинского университета Сашеньки все идет по плану: совсем скоро она получит диплом, устроится на хорошую работу и выйдет замуж. Но все меняется, когда от родственников из деревни приходит печальное известие: умерла тетя Саши, и трое ее детей остались сиротами. Несмотря на протесты родителей, героиня решает оставить все дела и отправиться в деревню. И хотя для столичной девушки жизнь в глуши станет непростым испытанием, вскоре она осознает, что именно здесь у нее есть возможность раскрыть свой потенциал и найти настоящую любовь.

В сериале также сыграли Вячеслав Дробинков, Наталия Курдюбова, Егор Баринов, Татьяна Яковенко и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Алексей Арсентьев и художник-постановщик Оксана Жикулина, а за музыку — композитор Олег Литвишко.
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   2.07.2023 - 13:30
Типичная мелодрама, где найдется место всему. Собственно ничего нового, по накатанной колее. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Дана АбызоваАлексей АрсентьевЕгор БариновВячеслав ДробинковОксана ЖикулинаАлександр КанановичНаталия КурдюбоваОлег ЛитвишкоВячеслав ЧепурченкоТатьяна Яковенко
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