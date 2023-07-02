«Dомашний» покажет «Плохую дочь» с Даной Абызовой и Вячеславом Чепурченко

По сюжету в жизни студентки медицинского университета Сашеньки все идет по плану: совсем скоро она получит диплом, устроится на хорошую работу и выйдет замуж. Но все меняется, когда от родственников из деревни приходит печальное известие: умерла тетя Саши, и трое ее детей остались сиротами. Несмотря на протесты родителей, героиня решает оставить все дела и отправиться в деревню. И хотя для столичной девушки жизнь в глуши станет непростым испытанием, вскоре она осознает, что именно здесь у нее есть возможность раскрыть свой потенциал и найти настоящую любовь.
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