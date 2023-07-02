Про людей с протезами снимают документальный сериал «Киборг»

Для онлайн-кинотеатра Premier снимают научно-популярного «Киборга» о людях, которые живут с протезами и каждый день сталкиваются с невероятными испытаниями. Согласно пресс-службе кинокомпании ID Production, отвечающей за производство документального сериала, он создается при поддержке Института развития интернета.
фото: пресс-служба кинокомпании ID Production
«Для нас, как продюсеров, данный проект имеет особую ценность. Мы очень надеемся, что сериал поможет многим людям с ограниченными возможностями поверить в себя и вновь наслаждаться всеми красками жизни», — говорит гендиректор компании Planeta Inform Дмитрий Литвинов.
«Киборг» будет состоять из трех серий, каждая из которых повествует о протезировании и различных сторонах жизни людей с роботизированными конечностями. Несколько героев, получивших травмы рук или ног при разных жизненных обстоятельствах, расскажут о том, как они проходили путь физической и психологической адаптации к своему новому телу – а также выступят в роли наставников для героев, которые только недавно столкнулись с подобным испытанием.
фото: пресс-служба кинокомпании ID Production
Автором идеи выступила Людмила Арланова, режиссерами заявлены Валентина Беспалая и Ксения Пчелинцева, а в продюсерскую команду, помимо Дмитрия Литвинова, входят Аркадий Фатеев и замгендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов. По словам последнего, «такие проекты важно снимать и показывать зрителям. В первую очередь – это огромная поддержка для людей, столкнувшихся с резким изменением жизни. Это проект, который дарит веру в будущее и дает понимание, что выход есть. Примером наших героев мы хотим показать жизнь, а также подчеркнуть высокие технологии, которые есть в нашей стране».
Среди экспертов, которые консультируют создателей сериала и лично принимают участие в съемках, — хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Максим Лачаев, основатель компании «Моторика» Илья Чех, реабилитолог Елена Мезенцева и другие специалисты в области протезирования. В первый день съемок один из участников – Евгений Васильев, лишившийся обеих ног, — смог покорить адаптивный вейкборд.
фото: пресс-служба кинокомпании ID Production
«Буквально на наших глазах сила мысли трансформируется в энергию движения», – прокомментировал Аркадий Фатеев.
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