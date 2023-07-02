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Российской неигровой ленте «Голоса Арктики» вручили награду на фестивале Ischia Film Festival в Италии

2 июля
2023 год

Новости кино >>
2 июля 2023
«Голоса Арктики» Ивана Вдовина получили одну из главных наград международного фестиваля Ischia Film Festival, проходившего на итальянском острове Искья с 24 июня по 1 июля. Российской документальной картине вручили приз «Лучший фильм в секции Location denied». Об этом сообщается на сайте смотра.

Российской неигровой ленте «Голоса Арктики» вручили награду на фестивале Ischia Film Festival в Италии
фото: пресс-служба фильма

Жюри фестиваля отметило уникальность съемочных локаций в «Голосах Арктики», красоту кадров и музыки, а также поблагодарило авторов фильма за то, что они дали возможность увидеть другим, как живут и хранят национальные традиции люди в таких сложных условиях, будучи оторванными от цивилизации.

Фильм состоит из трех новелл о людях Крайнего Севера и их жизненном выборе. Каждая новелла — очерк про традиции, быт и роль музыки в жизни героев. Это история про борьбу двух цивилизаций: современного мира и этноса, который передается через поколения. В фильме есть ненецкие тиктокеры, шаманские обряды, стихи из фильма «Брат-2» на юкагирском языке и не только. Сквозным героем ленты стал российский модельер, столичный ресторатор, диджей и саундпродюсер Денис Симачёв, отправившийся в экспедицию на Север, чтобы записать голоса Арктики и свести их в единую музыкальную композицию. В финале фильма он сыграл эффектный диджей-сет на огромном вездеходе-бурлаке, который состоит из музыкальных треков, созданных на основе фольклора местных жителей. По итогам экспедиции Симачёв собрал более 12 этнических голосов, из которых создан музыкальный альбом «Арктика» и коллекция виниловых пластинок.

Российской неигровой ленте «Голоса Арктики» вручили награду на фестивале Ischia Film Festival в Италии
фото: пресс-служба фильма

«Хочу выразить огромную благодарность Ischia Film Festival за приглашение и высокую оценку нашего арктического кинопутешествия. Этот фильм, хоть и снимался в самой холодной части планеты, посвящен людям, чьи сердца наполнены теплом. Голоса ненцев, хантов, юкагиров, якутов и других народов могут быть вам не знакомы, но услышав их однажды, вы запоминаете их навсегда. Наше кино строится вокруг понятия «родное» во всем его масштабе и разнообразии. Ведь родное — у каждого свое. Но отношение к этому родному имеет свою пронзительную интонацию, которая объединяет людей, разделенных тысячами километров. Видимо, именно это позволило международному жюри престижного итальянского фестиваля отметить наш фильм одной из главных наград в этом году. Надеюсь, что теперь этот фильм увидит еще больше зрителей», — прокомментировал победу режиссер фильма Иван Вдовин.

Съемки «Голосов Арктики» проходили в трех регионах: Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе и Республике Саха (Якутия). В ходе экспедиции съемочная группа преодолела 50 тысяч километров, совершила 24 перелета на самолетах и вертолетах, а также побывала в местах, где -60°C — привычная температура. Вес оборудования, которое съемочная группа возила с собой, составлял одну тонну. Фильм сняли и смонтировали в рекордно короткий срок — всего за три месяца. Над «Голосами Арктики» работала компания Homeproduction, генеральными продюсерами являются Юлия Липатова и Полина Аветикова. Релиз фильма состоялся 9 июня 2022 года, за прокат отвечала компания «Централ Партнершип». На счету картины гран-при XXVII Международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийске, участие во внеконкурсной программе Шанхайского кинофестиваля и номинация на национальную премию «Золотой орел».



По словам продюсера Юлии Липатовой, «русская Арктика, быт малых народов, недосягаемость и самобытность этих мест, мастерство нашей съёмочной группы — это все в совокупности вызвало настолько масштабный интерес, что европейское жюри решило отдать один из главных призов нашему фильму. И мы очень рады, что настоящее российское кино спустя долгое время снова на международных кинофестивалях и берет награды. Было немало примеров, что если фильм негативно отражает российскую реальность, он приветствуется в Европе, но "Голоса Арктики" показали обратное. Это кино о любви к своей малой Родине, к своему дому/чуму, к своей культуре. Кино, в котором звучит знаменитое стихотворение из фильма Балабанова "Я узнал, что у меня есть огромная родня", а его автор юкагир Николай Курилов всеми силами пытается сохранить наследие своего этноса. Это то кино, которое отражает суровую красоту страны и людей, живущих в ней, и даже затрагивает глобальные вопросы изменения климата. Получается, что кино и культура в целом, выше любых политических соревнований. И я верю, что для российского кино нет преград».

Международный фестиваль фильмов о туризме и необычных съемочных локациях Ischia Film Festival проводится ежегодно на острове Искья в Италии с 2003-го. В конкурсной программе полнометражные, короткометражные и документальные фильмы, фестивальные показы проходят в Арагонском замке. В разные годы в нем принимали участие Джон Туртурро, Оливер Стоун, Аббас Киаростами, Питер Гринуэй, Абель Феррара, Павел Лунгин и другие известные кинематографисты.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   2.07.2023 - 14:53
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Российской неигровой ленте «Голоса Арктики» вручили награду на фестивале Ischia Film Festival в Италии фотографии
Российской неигровой ленте «Голоса Арктики» вручили награду на фестивале Ischia Film Festival в Италии фотографии
Российской неигровой ленте «Голоса Арктики» вручили награду на фестивале Ischia Film Festival в Италии фотографии
Российской неигровой ленте «Голоса Арктики» вручили награду на фестивале Ischia Film Festival в Италии фотографии
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