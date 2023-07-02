Джоди Тёрнер-Смит и Грета Ли записались в третью часть «Трона»

Джоди Тёрнер-Смит
и Грета Ли
присоединились к третьей части «Трона
», уверяет Deadline
.
Ранее в продолжение фантастической киносерии записался Эван Питерс
, а главная роль закреплена за Джаредом Лето
. Планируется, что студия Disney начнет съемки в августе этого года в Ванкувере. Режиссерское кресло нового «Трона», получившего подзаголовок «Арес», займет Иоаким Рённинг
, за сценарий отвечали Джесси Уигутоу и Джек Торн
.
Первая часть вышла на экраны в 1982-м. Киберпанк Стивена Лисбергера рассказывает о молодом программисте Флинне (Джефф Бриджес
), который оказывается «оцифрованным», попадая в компьютерную реальность. Сиквел
2010-го является продолжением этой истории. По сюжету сын Флинна (Гаррет Хедлунд
) начинает расследовать таинственное исчезновение отца и перемещается в тот же виртуальный мир.
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Если действие предыдущих частей преимущественно происходило в цифровом мире, то в третьей части некая разумная программа проникает в мир людей, не готовых к такому контакту. Лето сыграет Ареса, представляющего воплощение искусственного интеллекта.
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