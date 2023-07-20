В тесноте да не в обиде: первый трейлер романтического фэнтези «Принц демонов дома Момоти»

Романтическая фэнтезийная манга Аи Сёто
«Принц демонов дома Момоти
» получит аниме-адаптацию. Анимацией сериала занимается студия Drive
(«Одаривая этот замечательный мир взрывами!
»), но дату премьеры пока сообщить не готова: вместо нее — мистический трейлер.
В день 16-летия сирота Химари становиться наследницей старинного поместья, доставшегося ей от дальних родственников. Прибыв в новый дом, она с удивлением обнаруживает, что тот уже занят другими жильцами. Оказывается, в особняке на границе двух миров — потустороннего Какуриё и материального Уцусиё — поселились потерянные духи аякаси
, а охраняет мистический рубеж прекрасный демон Аой Нанамори и два его помощника-сикигами.
Читать
«Ворона императорского гарема» — сериал о связях с духами в Китае
Режиссером аниме выступает Боб Сирохата
(«Этот замечательный мир!
», «Хроники горизонта
»), сценарий находится в ведении Ясуко Аоки
(«Сыграйте круто, ребята
», «Богиня айдола-мерзавца
»), за дизайн персонажей отвечает Марико Ока
(ключевая анимация в «Монстре
» и «Юри на льду
»), а музыку сочиняют Томоюки Коно
(«Убийца романтики
») и Аяна Цудзита
. Сироту Химари озвучит Нацуми Каваида
(Нацуми Ходака
из «Рыбалки для школьниц после занятий
», Юкимару из «Фены: Принцессы пиратов
»), а за демона Аоя будет говорить Такэо Оцука
(Аквамарин Хосино
из «Ребенка идола
», Какэру Курохара из «Почувствуй ветер
»).
Манга «Принц демонов дома Момоти», написанная и проиллюстрированная Аей Сёто, выходила в журнале Asuka с февраля 2013 года по август 2019-го.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
обсуждение >>