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В тесноте да не в обиде: первый трейлер романтического фэнтези «Принц демонов дома Момоти»

20 июля
2023 год

Новости кино >>
20 июля 2023

Романтическая фэнтезийная манга Аи Сёто «Принц демонов дома Момоти» получит аниме-адаптацию. Анимацией сериала занимается студия DriveОдаривая этот замечательный мир взрывами!»), но дату премьеры пока сообщить не готова: вместо нее — мистический трейлер.


В день 16-летия сирота Химари становиться наследницей старинного поместья, доставшегося ей от дальних родственников. Прибыв в новый дом, она с удивлением обнаруживает, что тот уже занят другими жильцами. Оказывается, в особняке на границе двух миров — потустороннего Какуриё и материального Уцусиё — поселились потерянные духи аякаси, а охраняет мистический рубеж прекрасный демон Аой Нанамори и два его помощника-сикигами.

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Режиссером аниме выступает Боб СирохатаЭтот замечательный мир!», «Хроники горизонта»), сценарий находится в ведении Ясуко АокиСыграйте круто, ребята», «Богиня айдола-мерзавца»), за дизайн персонажей отвечает Марико Ока (ключевая анимация в «Монстре» и «Юри на льду»), а музыку сочиняют Томоюки КоноУбийца романтики») и Аяна Цудзита. Сироту Химари озвучит Нацуми Каваида (Нацуми Ходака из «Рыбалки для школьниц после занятий», Юкимару из «Фены: Принцессы пиратов»), а за демона Аоя будет говорить Такэо Оцука (Аквамарин Хосино из «Ребенка идола», Какэру Курохара из «Почувствуй ветер»).

В тесноте да не в обиде: первый трейлер романтического фэнтези «Принц демонов дома Момоти»

Манга «Принц демонов дома Момоти», написанная и проиллюстрированная Аей Сёто, выходила в журнале Asuka с февраля 2013 года по август 2019-го.

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В тесноте да не в обиде: первый трейлер романтического фэнтези «Принц демонов дома Момоти» фотографии
В тесноте да не в обиде: первый трейлер романтического фэнтези «Принц демонов дома Момоти» фотографии
В тесноте да не в обиде: первый трейлер романтического фэнтези «Принц демонов дома Момоти» фотографии
В тесноте да не в обиде: первый трейлер романтического фэнтези «Принц демонов дома Момоти» фотографии
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