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Анна Ковальчук вернулась на съемочную площадку «Тайн следствия»

20 июля
2023 год

Новости кино >>
20 июля 2023
В Санкт-Петербурге стартовали съемки 23-го сезона детектива «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в образе старшего следователя Марии Сергеевны Швецовой, сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

Анна Ковальчук вернулась на съемочную площадку «Тайн следствия»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету после очередного расставания с Луганским в жизни Марии Сергеевны вскоре появляется новый поклонник Васнецов (Сергей Перегудов), но Швецова не воспринимает его всерьез, стараясь разобраться в себе и своих чувствах. Тем временем отношения между Платоновым (Алексей Комашко) и психологом Верой Черняевой (Екатерина Копанова) продолжают набирать обороты, а новый криминалист Аркадий Башмаков (Александр Кононец) с первого взгляда влюбляется в Людмилу Колонкову (Ольга Павловец). Но страсти кипят не только на личном фронте: вместе с командой оперов под бессменным руководством Кораблёва (Игорь Николаев) Мария Сергеевна каждый день сталкивается с изощренными преступниками и распутывает сложнейшие дела, которые для всех прочих, как всегда, являются тайной следствия.

Режиссером новых «Тайн следствия» выступает Максим Демченко, работавший на предыдущими двумя сезонами сериала. Компанию вышеназванным актерам составили Вячеслав Захаров, Александр Новиков, Андрей Шарков, Светлана Щедрина, Наталья Ионова и Злата Ковальчук. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Премьера состоится на телеканале «Россия».
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