Анна Ковальчук вернулась на съемочную площадку «Тайн следствия»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки 23-го сезона детектива «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в образе старшего следователя Марии Сергеевны Швецовой, сообщает пресс-служба телеканала «Россия».
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
По сюжету после очередного расставания с Луганским в жизни Марии Сергеевны вскоре появляется новый поклонник Васнецов (Сергей Перегудов), но Швецова не воспринимает его всерьез, стараясь разобраться в себе и своих чувствах. Тем временем отношения между Платоновым (Алексей Комашко) и психологом Верой Черняевой (Екатерина Копанова) продолжают набирать обороты, а новый криминалист Аркадий Башмаков (Александр Кононец) с первого взгляда влюбляется в Людмилу Колонкову (Ольга Павловец). Но страсти кипят не только на личном фронте: вместе с командой оперов под бессменным руководством Кораблёва (Игорь Николаев) Мария Сергеевна каждый день сталкивается с изощренными преступниками и распутывает сложнейшие дела, которые для всех прочих, как всегда, являются тайной следствия.
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