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Александр Новиков, Егор Корешков и Ян Цапник снимаются в комедии про киберспорт

20 июля
2023 год

Новости кино >>
20 июля 2023

Начались съемки 12-серийной комедии «Политех» производства компании Black Box Production и «НМГ Студии» при поддержке АНО «ИРИ». В сериале Алексея Зотова снимаются Александр Новиков, Анна Глаубэ, Егор Корешков, Ян Цапник, Эвелина Блёданс, Андрей Федорцов, Наталья Бардо, Маруся Климова, Ирина Пегова и Маргарита Дьяченкова. Премьера состоится в новом сезоне на СТС и Wink, уточняет пресс-служба телеканала.

Александр Новиков, Егор Корешков и Ян Цапник снимаются в комедии про киберспорт
фото: пресс-служба телеканала СТС

По сюжету школьник Глеб в исполнении Александра Новикова мечтает попасть в состав популярной киберспортивной команды. Ради этого он бросает школу и переводится в третьесортный колледж, где никто не занят учебой. Так он хочет решить сразу две проблемы: получить «корочку» для родителей и найти время для тренировок. Правда, планы меняются, когда колледж возглавляет директриса из столицы (Глаубэ). Чтобы перезапустить карьеру и вернуться в Москву, амбициозная айтишница хочет внести сомнительное заведение в образовательный топ страны.

«При подготовке к роли я заходил в компьютерные клубы, чтобы посмотреть, как ребята играют и в целом выглядят. Но мне достался нетипичный геймер: он не сутулится, энергетики не употребляет. Мне самому неинтересно такое времяпровождение. Могу, конечно, поиграть в футбольный симулятор или другую игру, но это бывает крайне редко», — рассказал Александр Новиков.

Александр Новиков, Егор Корешков и Ян Цапник снимаются в комедии про киберспорт
фото: пресс-служба телеканала СТС

Роль преподавателя информатики досталась Егору Корешкову, который в свое время окончил педагогический колледж. Актер признался, что хоть и в восторге от компьютерных игр, свободное время проводит в компании книг: «Конечно, сейчас игры невероятного качества, поэтому кино может только позавидовать такой детализированной проработке и сумасшедшему сюжету. Но мне это кажется опасным — надолго выпадать из реальности. Сам я, если захочу оказаться в другом мире, выберу книгу».

Компанию ему в «Политехе» составит коллега по комедии «Горько!» Ян Цапник. «С Егором не встречались в кадре со времен "Горько!". Было очень приятно вновь пересечься и пообщаться. Он замечательный человек и прекрасный артист», — говорит актер, чей персонаж возглавляет придуманное авторами министерство среднего специального образования.

Александр Новиков, Егор Корешков и Ян Цапник снимаются в комедии про киберспорт
фото: пресс-служба телеканала СТС

Съемки стартовали в Москве, а в ближайшем будщущем группа переместится в действующее учебное заведение — филиал МГТУ «Станкин» в подмосковном Егорьевске. «Здание показалось нам очень кинематографичным, — говорит креативный продюсер Иван Семёнов. — Оно дореволюционное, с высокими потолками и красивыми пролетами. Местные называют его Хогвартсом».

С разрешения администрации заведения художники перекрасили стены и дополнили реквизитом кабинеты, актовый и спортивный залы, столовую, коридоры и другие зоны. В интерьере появились советские парты, вычислительная техника начала девяностых и другие предметы, а экстерьером экранного колледжа стало бывшее общежитие преподавателей. В Егорьевске также снимут битву роботов, взятых напрокат у московских разработчиков. В кадре студенты носят костюмы, на которые художников вдохновил сериал «Половое воспитание». Одним из самых ярких персонажей станет поклонница аниме Лиза — героиня видеоблогера Ани Покров. По словам художника по гриму Ольги Иолшиной, создатели «решили отойти от привычных для этой культуры "мальвинок" и распущенных волос. Сделали Ане фигурные стрелки, добавили булавки в прическу и много мелких деталей, чтобы зрители долго рассматривали. В итоге получилась наша версия Сейлор Мун».

Александр Новиков, Егор Корешков и Ян Цапник снимаются в комедии про киберспорт
фото: пресс-служба телеканала СТС

По мнению продюсеров, новый сериал поможет развенчать давние стереотипы. «Принято считать, что колледж — учебное заведение, куда идут учиться только в крайнем случае. Наш сериал развеет мифы о средних специальных учебных заведениях и, надеемся, восстановит их статус», — комментирует генеральный продюсер Black Box Production Константин Маньковский. «Когда-то компьютерные игры были лишь развлечением, но уже сейчас обрели совершенно другой статус, — дополняет продюсер Black Box Production Павел Сарычев. — В нашей стране много одаренных ребят, которые могут начать применять свои навыки в популярной и действительно важной IT-сфере».
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Александр Новиков, Егор Корешков и Ян Цапник снимаются в комедии про киберспорт фотографии
Александр Новиков, Егор Корешков и Ян Цапник снимаются в комедии про киберспорт фотографии
Александр Новиков, Егор Корешков и Ян Цапник снимаются в комедии про киберспорт фотографии
Александр Новиков, Егор Корешков и Ян Цапник снимаются в комедии про киберспорт фотографии
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Деконструкция «1492: Завоевание рая»

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