Виктор Хориняк и Елена Яковлева вернулись в Белогорье

Продолжаются съемки восьмисерийной сказки Антона Маслова «Последний богатырь. Наследие», за чье производство отвечают онлайн-кинотеатр Start, телеканал «Россия» и студия Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета. Пресс-служба видеосервиса поделилась первыми фото из обновленных декораций.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Изначально вдохновением для создания Белогорья послужили эстетика русского Средневековья XI века и иллюстрации Ивана Билибина и Аполлинария Васнецова. Съемочную площадку в 6000 кв. метров возвели в Химках. Главным изменением в декорациях Белогорья перед началом съемок «Наследия» стало строительство в самом центре сказочного города терема Ивана, который будет широко задействован в сериале. У многих зданий обновился декор фасада, появилась волшебная яблоня, которая еще сыграет важную роль в сюжете. В общей сложности «реновации» подверглось больше половины построек Белогорья, включая башню и колоритный рынок.
«Мы попрощались с трилогией "Последнего богатыря", но уже через год поняли, что очень по ней скучаем и начали придумывать новый сюжет. Он разворачивается в той же вселенной, но не продолжает линию главного героя, которая завершилась в фильмах. Мы решили, что это будет сюжет о его дочерях. Когда стали продумывать, поняли, что история получается настолько большая и многогранная, что рассказать ее за полтора часа невозможно — стало ясно, что мы снимем сериал. Как и в фильме, действие будет развиваться в двух временных линиях — в Белогорье и в современной Москве», — говорит генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра Start Виталий Шляппо.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в прошлое, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.
«Новые персонажи очень интересно и складно написаны. Они точно понравятся зрителям: они деятельные, всегда кого-то хотят спасти, кому-то помочь, им всегда что-то надо. Олег Чугунов и Эвелина Мазурина, с которыми у меня пока было наибольшее количество смен, — гениальные артисты, тонко чувствующие, с хорошей школой. Для нашей истории это свежие, интересные лица и ясные глаза», — рассказал Виктор Хориняк.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По словам Елены Яковлевой, с первых «Богатырей» она так и не выходила из образа Бабы Яги: «Была вторая часть, третья, потом фильм "Финист. Первый богатырь", и вот сейчас снимаем сериал. Яга — уже такое перманентное состояние у меня. Я очень благодарна, что эта роль мне досталась по одной простой причине: диапазон поклонников расширился от малышей до взрослых. Это, мне кажется, очень здорово».
Первый раз увидели Белогорье новые герои сказки в исполнении Александры Урсуляк, Эвелины Мазуриной и Арины Рожковой. Урсуляк признается, что роль Василисы стала новым опытом в ее актерской биографии: «Я впервые играю в сказке. Когда увидела декорацию города, честно скажу, минимум два часа был шок и адаптация. Здесь уже бурлил съемочный процесс: с неба падали сосульки, горел огонь, дул ветер, на площадке находилось огромное количество массовки. Сейчас я получаю огромное удовольствие, потому что редко, когда на съемочной площадке бывает столько волшебства, чудес и трюков. Это вызывает у меня детский азарт».
обсуждение >>