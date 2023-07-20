Сара Снук обнаружила рисунки на обороте книги в эксклюзивном отрывке из хоррор-триллера «Реинкарнация. Новая глава»

Кино-Театр.Ру
предлагает вашему вниманию эксклюзивный фрагмент из психологического хоррор-триллера «Реинкарнация. Новая глава
», который выйдет в российский прокат 27 июля.
Фильм поставила режиссер сериалов «Рассказ служанки
» и «Чужак
» Даина Рейд
. В главной роли – звезда «Наследников
» Сара Снук
. Компанию ей составили Лилли ЛаТорре
, Грета Скакки
, Дэймон Херримэн
, Джулия Дэвис
и другие актеры.
«В моем актерском опыте еще не было возможности воплотить настолько дикий и открытый образ – он как само физическое воплощение страданий. Обычно роли, которые я играю, довольно сдержанны и соответствуют типичному представлению о женственности – тому, что считается "женским" и "красивым". Так что мне была особенно интересна возможность отбросить это все и посмотреть, насколько далеко можно завести своего персонажа и как будет выглядеть абсолютная открытость», —
говорит Сара Снук.
Актриса играет врача-репродуктолога, которая, замечает странное поведение своей маленькой дочери в ее седьмой день рождения. Девочка настаивает, что она не она, а Элис. И все бы ничего, вот только Элис звали сестру Сары, которая исчезла, когда ей тоже было семь лет. Теперь героиня должна столкнуться с призраками прошлого, чтобы докопаться до сути происходящего.
«Реинкарнация. Новая глава» была впервые показана на кинофестивале Sundance в рамках программы Midnight Selections 2023.
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