Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «1492: Завоевание рая»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фильм «Сказки Гофмана» с Вилковой, Цыгановым и Гуськовым откроет XI фестиваль «Короче»

20 июля
2023 год

Новости кино >>
20 июля 2023

Фильм «Сказки Гофмана» режиссера Тины Баркалая с Екатериной Вилковой, Евгением Цыгановым, Максимом Стояновым и Алексеем Гуськовым откроет XI Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде, сообщает пресс-служба смотра.

Фильм «Сказки Гофмана» с Вилковой, Цыгановым и Гуськовым откроет XI фестиваль «Короче»
фото: "Пан-Атлантик Студио"

«Сказки Гофмана», повествующие о неприметной девушке, чьи красивые руки радикально меняют ее жизнь, участвуют в первом для фестиваля конкурсе дебютных полнометражных фильмов. Помимо этой работы в секции также будут представлены спортивная драма «Крецул» Александры Лихачевой с Никитой Волковым и Владимиром Гарцуновым, триллеры «Аквариум» Ильи Шагалова с Алексеем Филимоновым и Дарьей Урсуляк, «Правда» Максима Кузнецова с Кузьмой Котрелевым, мелодрама Полины Лазаревой «Чайка» с Юрием Быковым, производственная комедия Владимира Скворцова «Тайм-аут» с Натальей Щукиной и Павлом Майковым, драма Ирины Бас о взрослении «Летом асфальт теплый» с Машей Мацель и Викторией Исаковой, а также семейный фильм «Бери да помни» с Розой Хайруллиной и известным татарским писателем и общественным деятелем Рабитом Батуллой.

По словам Ситоры Алиевой, курирующей на «Короче» программу дебютов, в этом году для участия было подано 52 заявки. «География кинопроизводства достаточно широкая. Естественно, лидируют Москва и Санкт-Петербург. Тем не менее региональное кино с каждым годом все настойчивее заявляет о себе. Были получены заявки из больших, средних и даже малых городов – Екатеринбурга, Владикавказа, Березников, Иваново, Перми, Калининграда, Красноярска, Братска, Уфы, Улан-Удэ, Казани, Переславля-Залесского. Большинство присланных работ этого года отличает «сериальный стиль», который постепенно врастает в стиль кинематографический. Это мировой тренд: сериалы – знак нашего времени, неизбежно накладывающий свой отпечаток и на тип драматургии, и на способ работы с актерами, и на характер изображения. С этим же связан повышенный интерес авторов к работе с жанрами, а также обостренное внимание к семейной проблематике в сюжетах», – говорит Ситора Алиева.

В конкурсе короткометражного кино будет показана 31 картина. Это, в частности, проект, снятый по правилам манифеста «Догма 95», съемочной площадкой для которого стал Калининград, оммаж классике 20 века — анимационная «Расцветшая зима» Александра Бруньковского по новелле Тонино Гуэрра, социальная драма о людях с особенностями от автора «Молока птицы» Евгения Марьяна – «Мне надо вам что-то сказать», остросоциальная сатира «Прическа» Артема Захарьяна. А также шокирующая и визуально-изобретательная интерпретация сказки о золотой рыбке «Папа» Виталия Уйманова, пронзительная и тонкая мелодрама о расставании «Ветивер» и эстетский «БИГ» с милым и смешным твистом в финале. Кроме того, в конкурсе участвуют продюсерский проект Настасьи Самбурской «Тереза», комедии «Мама, он из метавселенной, тебе понравится!» с Сергеем Епишевым, «Мы ненадолго» с Анной Банщиковой и драма по мотивам книги Аллы Горбуновой «Конец света, моя любовь» с Машей Лобановой в главной роли.

«Пульс времени на «Короче 2023» учащенный — короткие свидания, дейтинговые приложения, эскорт по подписке, параллельная жизнь в метавселенной, мы и интернет, – говорит один из отборщиков короткометражной секции Надежда Королева. – Конкурс этого года – кино о заблуждениях юности, конфликте поколений, сразу несколько картин о кризисе отношений в паре, о пути к своей мечте и поисках счастья. Базовые, вечные темы, реализованные здесь и сейчас».

Показы конкурсных картин пройдут бесплатно по регистрации, которая скоро откроется на сайте фестиваля, где также будет представлена обширная внеконкурсная программа.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Короче
персоны
Ситора АлиеваАнна БанщиковаТинатин (Тина) БаркалаяИрина БасАлександр БруньковскийЮрий БыковЕкатерина ВилковаАлексей ГуськовТонино ГуэрраСергей ЕпишевВиктория ИсаковаКузьма КотрелёвМаксим Кузнецов (III)Маша ЛобановаПавел МайковЕвгений МарьянМаша МацельНастасья СамбурскаяВладимир СкворцовМаксим СтояновВиталий УймановДарья УрсулякАлексей ФилимоновРоза ХайруллинаЕвгений ЦыгановНаталья Щукина
фильмы
КрецулЛетом асфальт тёплыйПравдаСказки Гофмана

анонс

Деконструкция «1492: Завоевание рая»

Скорбим

Вячеслав Голубков
19 июля ушёл из жизни актёр Вячеслав Голубков.
Bладимир Баранов
19 июля ушёл из жизни актёр Bладимир Баранов.
Виктор Мелихов
18 июля ушёл из жизни актёр Виктор Мелихов.

День рождения >>

Олег Анофриев
Гражина Байкштите
Константин Давыдов
Энн Краам
Дарья Легейда
Виктория Лепко
Миндаугас Папинигис
Геннадий Фролов
Людмила Чурсина
Алексей Шутов
Натали Вуд
Анна Дымна
Сандра О
Дайана Ригг
Фрэнк Уэйли
Анна Ходаковская
Джош Холлоуэй
все родившиеся 20 июля >>

Афиша кино >>

Донни Дарко
драма, мистика, научная фантастика, триллер
США, 2001
Дурная кровь
криминальный фильм, мелодрама
Франция, 1986
Жанна Дюбарри
биография, драма, исторический фильм
Франция, 2023
Кошмар
фильм ужасов
Норвегия, 2022
Малышка на драйве
боевик, криминальный фильм
Южная Корея, 2022
Рубеж выживания
драма, научная фантастика, триллер
Великобритания, 2023
Катак. Ледниковый побег
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, 2023
Король улиц
драма, комедия, криминальный фильм
Франция, Алжир, 2023
Просто супер
детский фильм, приключения, семейное кино
Норвегия, 2022
Любовь со вкусом
драма, комедия, мелодрама
Нидерланды, 2022
Парень встречает девушку
драма, мелодрама
Франция, 1984
Рай для дурака
сатирическая комедия
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?