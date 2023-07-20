Фильм «Сказки Гофмана» с Вилковой, Цыгановым и Гуськовым откроет XI фестиваль «Короче»

По словам Ситоры Алиевой, курирующей на «Короче» программу дебютов, в этом году для участия было подано 52 заявки. «География кинопроизводства достаточно широкая. Естественно, лидируют Москва и Санкт-Петербург. Тем не менее региональное кино с каждым годом все настойчивее заявляет о себе. Были получены заявки из больших, средних и даже малых городов – Екатеринбурга, Владикавказа, Березников, Иваново, Перми, Калининграда, Красноярска, Братска, Уфы, Улан-Удэ, Казани, Переславля-Залесского. Большинство присланных работ этого года отличает «сериальный стиль», который постепенно врастает в стиль кинематографический. Это мировой тренд: сериалы – знак нашего времени, неизбежно накладывающий свой отпечаток и на тип драматургии, и на способ работы с актерами, и на характер изображения. С этим же связан повышенный интерес авторов к работе с жанрами, а также обостренное внимание к семейной проблематике в сюжетах», – говорит Ситора Алиева.
В конкурсе короткометражного кино будет показана 31 картина. Это, в частности, проект, снятый по правилам манифеста «Догма 95», съемочной площадкой для которого стал Калининград, оммаж классике 20 века — анимационная «Расцветшая зима» Александра Бруньковского по новелле Тонино Гуэрра, социальная драма о людях с особенностями от автора «Молока птицы» Евгения Марьяна – «Мне надо вам что-то сказать», остросоциальная сатира «Прическа» Артема Захарьяна. А также шокирующая и визуально-изобретательная интерпретация сказки о золотой рыбке «Папа» Виталия Уйманова, пронзительная и тонкая мелодрама о расставании «Ветивер» и эстетский «БИГ» с милым и смешным твистом в финале. Кроме того, в конкурсе участвуют продюсерский проект Настасьи Самбурской «Тереза», комедии «Мама, он из метавселенной, тебе понравится!» с Сергеем Епишевым, «Мы ненадолго» с Анной Банщиковой и драма по мотивам книги Аллы Горбуновой «Конец света, моя любовь» с Машей Лобановой в главной роли.
«Пульс времени на «Короче 2023» учащенный — короткие свидания, дейтинговые приложения, эскорт по подписке, параллельная жизнь в метавселенной, мы и интернет, – говорит один из отборщиков короткометражной секции Надежда Королева. – Конкурс этого года – кино о заблуждениях юности, конфликте поколений, сразу несколько картин о кризисе отношений в паре, о пути к своей мечте и поисках счастья. Базовые, вечные темы, реализованные здесь и сейчас».
Показы конкурсных картин пройдут бесплатно по регистрации, которая скоро откроется на сайте фестиваля, где также будет представлена обширная внеконкурсная программа.
обсуждение >>