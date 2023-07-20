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Ольга Кабо, Алёна Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова стали любимыми женщинами Гранта Тохатяна

20 июля
2023 год

Новости кино >>
20 июля 2023

Стартовали съемки многосерийного драмеди «Симон» производства кинокомпании братьев Сарика и Гевонда Андреасянов. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.

Сериал снимают по одноименной популярной книге известной армянской писательницы Наринэ Абгарян, автора бестселлеров «Манюня» и «Люди, которые всегда со мной». Роман вошел в шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга» и завоевал приз зрительских симпатий.

Ольга Кабо, Алёна Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова стали любимыми женщинами Гранта Тохатяна
фото: пресс-служба видеосервиса Premier

По сюжету, в армянском городе Берд умирает строитель Симон. У него остались жена Меланья и много детей и внуков. Симон был известен в своем городе не только, как отличный каменщик, но и как настоящий ловелас. После кончины Симона на его похоронах собираются все любимые им женщины и вспоминают свои отношения с этим удивительным мужчиной. Проводить его в последний путь приходят четыре женщины: Сильвия, Элиза, София и Сусанна. Этих женщин Симон любил искренне, но смогут ли они и Меланья посмертно простить покойного за многочисленные романы, это еще большой вопрос.

Любимых женщин Симона играют Ольга Кабо, Алёна Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова, а самого Симона воплотит на экране Грант Тохатян. Теми же персонажами в молодости предстанут Татьяна Храмова, Мария Ахметзянова, Мариам Мано, Софья Донианц и Микаэл Арамян. Режиссерское кресло сериала занял Арман Марутян, за сценарий отвечает Сергей Волков, а за визуальную составляющую — оператор Мкртич Бароян.
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Ольга Кабо, Алёна Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова стали любимыми женщинами Гранта Тохатяна фотографии
Ольга Кабо, Алёна Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова стали любимыми женщинами Гранта Тохатяна фотографии
Ольга Кабо, Алёна Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова стали любимыми женщинами Гранта Тохатяна фотографии
Ольга Кабо, Алёна Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова стали любимыми женщинами Гранта Тохатяна фотографии
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Деконструкция «1492: Завоевание рая»

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