Ольга Кабо, Алёна Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова стали любимыми женщинами Гранта Тохатяна

Стартовали съемки многосерийного драмеди «Симон» производства кинокомпании братьев Сарика и Гевонда Андреасянов. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.
Сериал снимают по одноименной популярной книге известной армянской писательницы Наринэ Абгарян, автора бестселлеров «Манюня» и «Люди, которые всегда со мной». Роман вошел в шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга» и завоевал приз зрительских симпатий.
фото: пресс-служба видеосервиса Premier
По сюжету, в армянском городе Берд умирает строитель Симон. У него остались жена Меланья и много детей и внуков. Симон был известен в своем городе не только, как отличный каменщик, но и как настоящий ловелас. После кончины Симона на его похоронах собираются все любимые им женщины и вспоминают свои отношения с этим удивительным мужчиной. Проводить его в последний путь приходят четыре женщины: Сильвия, Элиза, София и Сусанна. Этих женщин Симон любил искренне, но смогут ли они и Меланья посмертно простить покойного за многочисленные романы, это еще большой вопрос.
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