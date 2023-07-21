Майор полиции Елена Подкаминская отправляется в российскую глубинку

В Москве и Твери проходят съемки многосерийного детектива «Овчарка» с Еленой Подкаминской, сообщает пресс-служба телеканала «Россия».
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
По сюжету майора управления собственной безопасности полиции Анастасию Нестерову (Елена Подкаминская) за преданность делу и мертвую хватку коллеги прозвали Овчаркой. Череда драматичных событий приводит к тому, что ее начальник Олег Ребров (Владислав Абашин), с которым Анастасию в прошлом связывают не только деловые отношения, отправляет Нестерову в командировку в российскую глубинку. В провинциальном городке в ходе сложной игры майор Нестерова оказывается под прицелом тайной преступной группировки. А еще ее ждут новый дерзкий напарник Воробьев (Иван Мулин), новый начальник Ершов (Андрей Иванов) и новое несвоевременное чувство к одному мужчине (Антон Батырев).
«Меня привлекла возможность сделать историю личности в жанре детектива. Анастасия Нестерова — майор полиции, занимающаяся уголовными преступлениями, ее жизнь подчинена делу, которому она верно служит и не ищет себе другой доли. Она профессионал, человек на своем месте. Женщина двадцать первого века. В «Овчарке» есть интересные отношения, чувства, есть любовь и предательство. И то, что мне особенно дорого, — беспокойные будни уставшего человека, несущего службу ради других людей. Адреналин, чувство правды, психологизм — главные составляющие этой истории. Елена, насколько я знаю, никогда не играла подобных ролей, даже не приближалась к ним. Тем интереснее раскрыть иную грань ее личности и таланта», — говорит режиссер Дмитрий Черкасов.
Премьера сериала «Овчарка» состоится на телеканале «Россия».
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