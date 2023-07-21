Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Новосад становится школьным учителем в трейлере фильма «Я делаю шаг»

21 июля
2023 год

Новости кино >>
21 июля 2023
В сети появился трейлер фильма режиссера Ольги Акатьевой «Я делаю шаг», где сыграли Сергей Новосад, Анастасия Талызина, Мария Аронова, Равшана Куркова и Денис Шведов. Картина выходит в российский прокат 7 сентября.



Выпускник педагогического института Саша Макаров умен, креативен и находчив. Он планирует начать трудовую карьеру в престижном московском лицее. Однако у судьбы другие планы. Саше приходится вернуться в родную псковскую школу, где осталось много старых неразрешенных вопросов с бывшими преподавателями, любимой девушкой, а еще появились новые проблемы с учениками, а главное – с самим собой.

«Это очень важная для меня история. Главный герой Саша Макаров считает, что он не такой, как все. И в фильме мы видим его непростой и длинный путь к принятию себя, пониманию того, что дислексия – не недуг, а его уникальная особенность», — говорит Сергей Новосад.

Читать интервью Сергей Новосад: «В профессии артиста 50% – это удача»
В актерский состав также вошли Милана Бру, Михаил Полицеймако, Ирина Розанова, Николай Шрайбер, Никита Тарасов, Денис Синявский, Дмитрий Колчин, Екатерина Короткова и другие. Сценарий проекта написала Мария Суворова. В качестве научных консультантов выступили члены Ассоциации родителей детей с дислексией.

Сергей Новосад становится школьным учителем в трейлере фильма «Я делаю шаг»

Фильм снимался в Москве и Пскове. Основным местом съемок картины стала псковская школа № 1 — одна из старейших в России. В разные годы здесь учились такие выдающиеся ученые, как создатель вирусной теории рака Лев Зильбер, физик-ядерщик Исаак Кикоин, автор математических таблиц Владимир Брадис, писатели Юрий Тынянов и Вениамин Каверин.

«Это особенная для меня картина. Я выросла в учительской семье и, так получилось, единственная отбилась от коллектива. Мои дедушка и бабушка, мама, тети и дяди, родные сестры – учителя. Я не продолжила семейную традицию, но наконец-то воплотила свою мечту: сняла фильм об этой профессии. О том, как важно найти свое призвание и какую роль наставник играет в жизни каждого из нас», — отмечает режиссер фильма Ольга Акатьева.
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
babydylnova   21.07.2023 - 16:40
Тоже знаю его по сериалу "Трудные подростки", но там он был второстепенным персонажем и особо не раскрыл себя. Посмотрим, как проявит себя в этом проекте. читать далее>>
№ 2
Денис Фукс   21.07.2023 - 15:55
Ничего себе, какая интересная новость, даже удивительно то, что Сергей Новосад снимается в подобных фильмах. Отдельно хочу отметить его роль в трудных подростках. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   21.07.2023 - 15:44
ой какой мальчик красивый)) вообще так много новых актеров появляется, что даже как-то не успеваю следить, кто есть кто) но так выглядит в целом стандартно читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года
Сергей Новосад, Мария Аронова и Равшана Куркова снимаются в фильме «Я читаю» о дислексии
Сергей Новосад: «В профессии артиста 50% – это удача»
Равшана Куркова и Сергей Новосад поработают в псковской школе
персоны
Ольга АкатьеваМария АроноваМилана БруДмитрий КолчинЕкатерина КоротковаРавшана КурковаСергей НовосадМихаил ПолицеймакоИрина РозановаДенис СинявскийАнастасия ТалызинаНикита ТарасовДенис ШведовНиколай Шрайбер
фильмы
Я делаю шаг

фотографии >>
Сергей Новосад становится школьным учителем в трейлере фильма «Я делаю шаг» фотографии
Сергей Новосад становится школьным учителем в трейлере фильма «Я делаю шаг» фотографии
Сергей Новосад становится школьным учителем в трейлере фильма «Я делаю шаг» фотографии
Сергей Новосад становится школьным учителем в трейлере фильма «Я делаю шаг» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вячеслав Голубков
19 июля ушёл из жизни актёр Вячеслав Голубков.
Bладимир Баранов
19 июля ушёл из жизни актёр Bладимир Баранов.
Талиб Каримов
19 июля ушёл из жизни актёр Талиб Каримов.
Виктор Мелихов
18 июля ушёл из жизни актёр Виктор Мелихов.

День рождения >>

Ольга Андровская
Павел Ващилин
Нонна Гришаева
Елена Добронравова
Нина Дробышева
Анна Кузина
Илья Носков
Сергей Романюк
Пётр Щербаков
Джастин Барта
Шарлотта Генсбур
Али Ландри
Энтони Стеффен
Робин Уильямс
Джош Хартнетт
Самули Эдельманн
все родившиеся 21 июля >>

Афиша кино >>

Донни Дарко
драма, мистика, научная фантастика, триллер
США, 2001
Дурная кровь
криминальный фильм, мелодрама
Франция, 1986
Жанна Дюбарри
биография, драма, исторический фильм
Франция, 2023
Кошмар
фильм ужасов
Норвегия, 2022
Малышка на драйве
боевик, криминальный фильм
Южная Корея, 2022
Рубеж выживания
драма, научная фантастика, триллер
Великобритания, 2023
Катак. Ледниковый побег
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, 2023
Король улиц
драма, комедия, криминальный фильм
Франция, Алжир, 2023
Просто супер
детский фильм, приключения, семейное кино
Норвегия, 2022
Любовь со вкусом
драма, комедия, мелодрама
Нидерланды, 2022
Парень встречает девушку
драма, мелодрама
Франция, 1984
Рай для дурака
сатирическая комедия
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram