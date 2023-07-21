Сергей Новосад становится школьным учителем в трейлере фильма «Я делаю шаг»

В сети появился трейлер фильма режиссера Ольги Акатьевой
«Я делаю шаг
», где сыграли Сергей Новосад
, Анастасия Талызина
, Мария Аронова
, Равшана Куркова
и Денис Шведов
. Картина выходит в российский прокат 7 сентября.
Выпускник педагогического института Саша Макаров умен, креативен и находчив. Он планирует начать трудовую карьеру в престижном московском лицее. Однако у судьбы другие планы. Саше приходится вернуться в родную псковскую школу, где осталось много старых неразрешенных вопросов с бывшими преподавателями, любимой девушкой, а еще появились новые проблемы с учениками, а главное – с самим собой.
«Это очень важная для меня история. Главный герой Саша Макаров считает, что он не такой, как все. И в фильме мы видим его непростой и длинный путь к принятию себя, пониманию того, что дислексия – не недуг, а его уникальная особенность
», — говорит Сергей Новосад.
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В актерский состав также вошли Милана Бру
, Михаил Полицеймако
, Ирина Розанова
, Николай Шрайбер
, Никита Тарасов
, Денис Синявский
, Дмитрий Колчин
, Екатерина Короткова
и другие. Сценарий проекта написала Мария Суворова
. В качестве научных консультантов выступили члены Ассоциации родителей детей с дислексией.
Фильм снимался в Москве и Пскове. Основным местом съемок картины стала псковская школа № 1 — одна из старейших в России. В разные годы здесь учились такие выдающиеся ученые, как создатель вирусной теории рака Лев Зильбер, физик-ядерщик Исаак Кикоин, автор математических таблиц Владимир Брадис, писатели Юрий Тынянов
и Вениамин Каверин
.
«Это особенная для меня картина. Я выросла в учительской семье и, так получилось, единственная отбилась от коллектива. Мои дедушка и бабушка, мама, тети и дяди, родные сестры – учителя. Я не продолжила семейную традицию, но наконец-то воплотила свою мечту: сняла фильм об этой профессии. О том, как важно найти свое призвание и какую роль наставник играет в жизни каждого из нас
», — отмечает режиссер фильма Ольга Акатьева.
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