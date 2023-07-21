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Иван Соснин снимет роуд-муви с Тимофеем Трибунцевым и Ярославом Могильниковым

21 июля
2023 год

Новости кино >>
21 июля 2023
Режиссер Иван СоснинДалекие близкие») приступил к съемкам восьмисерийного роуд-муви «Юг» с Ярославом Могильниковым, Надеждой Маркиной и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, который занимается производством проекта совместно с кинокомпанией NORM PRODUCTION.

Иван Соснин снимет роуд-муви с Тимофеем Трибунцевым и Ярославом Могильниковым
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Главный герой Юг Кипень – зажатый и скромный мальчик, воспитанный бабушкой. Мама Юга умерла, когда ему было три года, а отца он никогда не видел. Все меняется, когда на свой 14-й день рождения Юг обнаруживает в бабушкином шкафу деньги, которые присылал его отец. С этого момента начинается история большого путешествия Юга в поисках отца. Потенциальные отцы разбросаны по всей России. Югу предстоит проехать по стране, чтобы встретиться с каждым. Проделать такой путь 14-летнему подростку непросто, а для Юга еще сложнее, ведь он обладатель множества страхов, которые ему придется каждый раз преодолевать.

«Мне понравился герой тем, что где-то глубоко внутри него есть мужской стержень, просто он еще не раскрыт. И вот по мере развития сюжета он его раскрывает и показывает, что может быть очень ответственным. То есть он сначала делает, потом думает – как, в принципе, и я! Сначала делаю, потом думаю, но не всегда это заканчивается чем-то плохим. Возможно, это что-то новое в твоей жизни и кардинально может поменять ее и твое восприятие. В первые дни съемок я всегда чувствую себя еще не совсем в своей тарелке: ты знакомишься с людьми, для тебя открывается что-то новое, ты буквально вливаешься в этот коллектив! Мне очень понравилась команда, потому что она добрая и сплоченная», — говорит Ярослав Могильников.

В проекте также примут участие Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Игорь Грабузов, Антон Кузнецов, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Дарья Екамасова, Екатерина Стулова, Антон Адасинский, Александр Парфенович, Максим Стоянов, Полина Цыганова, Николай Шрайбер и другие.

Иван Соснин снимет роуд-муви с Тимофеем Трибунцевым и Ярославом Могильниковым
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Автором сценария и креативным продюсером сериала выступает Алим БесчоковГусар», «Неличная жизнь»), оператором-постановщиком – Игорь КиселевБалет»).

«Меня очень впечатлил сценарий сериала «Юг». Я читал его на одном дыхании, без перерыва, в любое свободное время, потому что мне было реально интересно, что произойдет дальше с героем и чем закончится история. Я сам очень часто высказываюсь на похожие темы: если посмотреть мою фильмографию, там практически каждая вторая, а то и первая короткометражка, да и последние полнометражные фильмы – про проблему отцов и детей, про поиск отца. И сам жанр роуд-муви мне очень близок, я люблю снимать на натуре. Этот сериал про путешествие парня: с Дальнего Востока и до самой Москвы. Мы будем снимать в разных регионах — начиная от Байкала и заканчивая Кавказом. Будем встречаться с разными людьми, знакомиться с их культурой. Такой глобальный опыт не может не отразиться на всей группе! Я очень жду это большое приключение», — рассказывает Иван Соснин.

Съемки сериала «Юг» пройдут по всей России и продлятся до конца сентября 2023 года. Премьера в Okko запланирована на 2024 год.

Иван Соснин снимет роуд-муви с Тимофеем Трибунцевым и Ярославом Могильниковым
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Ранее Okko совместно с NORM PRODUCTION объявили о старте съемок четырех проектов, которые пополнят линейку оригинальных сериалов сервиса. В их числе психологический триллер под рабочим названием «Почему ты такая злая?» с Марьяной Спивак, Машей Мацель, Юрием Колокольниковым и Филиппом Янковским, драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской, проект «Калимба» с Федором Бондарчуком и Аленой Михайловой и мини-сериал «Секс. До и после» – режиссерский дебют Дарьи Мороз.
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№ 2
babydylnova   21.07.2023 - 16:37
По-моему недавно был сериал или фильм "Поехавшая" вроде из того же жанра. Тут думаю будет поинтересней. Все-таки подросток, который преодолевает переходный возраст и воссоединяется с отцом. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   21.07.2023 - 15:40
ну кстати весьма прикольный сюжет! мне очень нравились всегда такие, когда роуд муви делают) у нас кстати обычно таких вообще немного, но вот замечательно, что стараются и добавляют это в сюжет читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Иван Соснин снимет роуд-муви с Тимофеем Трибунцевым и Ярославом Могильниковым фотографии
Иван Соснин снимет роуд-муви с Тимофеем Трибунцевым и Ярославом Могильниковым фотографии
Иван Соснин снимет роуд-муви с Тимофеем Трибунцевым и Ярославом Могильниковым фотографии
Иван Соснин снимет роуд-муви с Тимофеем Трибунцевым и Ярославом Могильниковым фотографии
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