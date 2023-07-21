Иван Соснин снимет роуд-муви с Тимофеем Трибунцевым и Ярославом Могильниковым

Главный герой Юг Кипень – зажатый и скромный мальчик, воспитанный бабушкой. Мама Юга умерла, когда ему было три года, а отца он никогда не видел. Все меняется, когда на свой 14-й день рождения Юг обнаруживает в бабушкином шкафу деньги, которые присылал его отец. С этого момента начинается история большого путешествия Юга в поисках отца. Потенциальные отцы разбросаны по всей России. Югу предстоит проехать по стране, чтобы встретиться с каждым. Проделать такой путь 14-летнему подростку непросто, а для Юга еще сложнее, ведь он обладатель множества страхов, которые ему придется каждый раз преодолевать.
«Мне понравился герой тем, что где-то глубоко внутри него есть мужской стержень, просто он еще не раскрыт. И вот по мере развития сюжета он его раскрывает и показывает, что может быть очень ответственным. То есть он сначала делает, потом думает – как, в принципе, и я! Сначала делаю, потом думаю, но не всегда это заканчивается чем-то плохим. Возможно, это что-то новое в твоей жизни и кардинально может поменять ее и твое восприятие. В первые дни съемок я всегда чувствую себя еще не совсем в своей тарелке: ты знакомишься с людьми, для тебя открывается что-то новое, ты буквально вливаешься в этот коллектив! Мне очень понравилась команда, потому что она добрая и сплоченная», — говорит Ярослав Могильников.
«Меня очень впечатлил сценарий сериала «Юг». Я читал его на одном дыхании, без перерыва, в любое свободное время, потому что мне было реально интересно, что произойдет дальше с героем и чем закончится история. Я сам очень часто высказываюсь на похожие темы: если посмотреть мою фильмографию, там практически каждая вторая, а то и первая короткометражка, да и последние полнометражные фильмы – про проблему отцов и детей, про поиск отца. И сам жанр роуд-муви мне очень близок, я люблю снимать на натуре. Этот сериал про путешествие парня: с Дальнего Востока и до самой Москвы. Мы будем снимать в разных регионах — начиная от Байкала и заканчивая Кавказом. Будем встречаться с разными людьми, знакомиться с их культурой. Такой глобальный опыт не может не отразиться на всей группе! Я очень жду это большое приключение», — рассказывает Иван Соснин.
Съемки сериала «Юг» пройдут по всей России и продлятся до конца сентября 2023 года. Премьера в Okko запланирована на 2024 год.
обсуждение >>