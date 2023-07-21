Устюгов, Яценко и Милославская сыграют в сериале о Столыпине

Стартовали съемки многосерийного исторического фильма «Столыпин» — новой работы режиссера Алексея Андрианова, автора сериалов «Грозный», «Годунов» и «София». Об этом сообщает пресс-служба Института развития интернета, при поддержке которого создается проект.
фото: Предоставлено киностудией «Москино»
Действие развернется в Российской империи в период с 1906 по 1911 год. В центре сюжета — две равноправные линии, посвященные людям, находящимся по разные стороны баррикад. С одной стороны — председатель кабинета министров Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин, работающий без устали, лишь бы навести порядок в стране, с другой — революционеры, замышляющие его убийство.
Большая часть съемок проходит в Санкт-Петербурге и окрестностях. Действие разворачивается не только на улицах Северной столицы, но и в интерьерах памятников архитектуры и истории — таких, как Адмиралтейство, Александровский, Елагин, Мариинский и Таврический дворцы.
Премьерный показ сериала «Столыпин» состоится на онлайн-платформе «Смотрим», а телепремьера — в эфире телеканала «Россия».
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