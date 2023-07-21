Устюгов, Яценко и Милославская сыграют в сериале о Столыпине

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«Тоня против всех»: Бегущая по лезвию

Анна Снаткина, Екатерина Стулова и Саша Стоун снимутся в мелодраме «Бедные смеются, богатые плачут»

Виктор Хориняк и Елена Яковлева вернулись в Белогорье

Интервью

«Снимать фильмы – это еще и делать документальное кино об актерах»: Майвенн и Джонни Депп о «Жанне Дюбарри»

Для Деппа это первая после громкого развода большая роль в кино, а Майвенн смогла совместить профессии актрисы и режиссера