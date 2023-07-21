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Устюгов, Яценко и Милославская сыграют в сериале о Столыпине

21 июля
2023 год

Новости кино >>
21 июля 2023
Стартовали съемки многосерийного исторического фильма «Столыпин» — новой работы режиссера Алексея Андрианова, автора сериалов «Грозный», «Годунов» и «София». Об этом сообщает пресс-служба Института развития интернета, при поддержке которого создается проект.

Устюгов, Яценко и Милославская сыграют в сериале о Столыпине
фото: Предоставлено киностудией «Москино»

Действие развернется в Российской империи в период с 1906 по 1911 год. В центре сюжета — две равноправные линии, посвященные людям, находящимся по разные стороны баррикад. С одной стороны — председатель кабинета министров Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин, работающий без устали, лишь бы навести порядок в стране, с другой — революционеры, замышляющие его убийство.

В сериале снимаются Александр Устюгов, Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Юрий Насонов, Сергей Барковский, Дарья Коныжева, Борис Каморзин, Павел Трубинер, Андрей Ургант, Владимир Юматов и другие. Автором сценария выступил Тимур Эзугбая («Грозный», «Шаляпин»).

Устюгов, Яценко и Милославская сыграют в сериале о Столыпине
фото: Предоставлено киностудией «Москино»

Большая часть съемок проходит в Санкт-Петербурге и окрестностях. Действие разворачивается не только на улицах Северной столицы, но и в интерьерах памятников архитектуры и истории — таких, как Адмиралтейство, Александровский, Елагин, Мариинский и Таврический дворцы.

Премьерный показ сериала «Столыпин» состоится на онлайн-платформе «Смотрим», а телепремьера — в эфире телеканала «Россия».
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обсуждение >>
№ 2
babydylnova   21.07.2023 - 16:39
Конечно хорошо, что снимают фильмы про новых исторических личностях, но не понимаю, зачем так далеко копать. Все сто раз меняется и до нас доходит измененный материал. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   21.07.2023 - 15:41
оооо, ничего себе - о Столыпине? кажется, про него вообще как-то никогда и не снимали особенно, даже поразительно, что вообще вспомнили о таком исторической личности читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фотографии >>
Устюгов, Яценко и Милославская сыграют в сериале о Столыпине фотографии
Устюгов, Яценко и Милославская сыграют в сериале о Столыпине фотографии
Устюгов, Яценко и Милославская сыграют в сериале о Столыпине фотографии
Устюгов, Яценко и Милославская сыграют в сериале о Столыпине фотографии
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