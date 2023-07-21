Объявлена программа кинофестиваля «ВОТЭТОФИЛЬМ»

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Устюгов, Яценко и Милославская сыграют в сериале о Столыпине

21 июля

Иван Соснин снимет роуд-муви с Тимофеем Трибунцевым и Ярославом Могильниковым

Это история о подростке, который отправляется на поиски отца