Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Объявлена программа кинофестиваля «ВОТЭТОФИЛЬМ»

21 июля
2023 год

Новости кино >>
21 июля 2023
Третий кинофестиваль «ВОТЭТОФИЛЬМ», который пройдет с 25 по 30 июля в Крыму, объявляет программу. Фильмом открытия станет работа Наталии Гугуевой «Туман» о расследовании пропажи метеорологов на труднодоступной северной метеостанции.

Объявлена программа кинофестиваля «ВОТЭТОФИЛЬМ»
фото: Пресс-служба кинофестиваля «ВОТЭТОФИЛЬМ»

В рамках фестиваля на мысе Тарханкут пройдут премьерные показы российских, китайских, сербских и белорусских полнометражных картин, фильмов внеконкурсной программы, а также сериальных новинок от онлайн-платформ.

В конкурсной программе полнометражного кино представлены «До звезды!» Андрея Носкова о жизни обычного парня, которому сообщают, что он избран для представления нашей цивилизации инопланетным гостям, «Дневник поэта» Булата Юсупова, действие которого развернется во время хрущевской оттепели, «Золотая бронза» Игоря Копылова о реальных людях, живущих в Северной Осетии, «Мешок картошки» Марты Котовой и «Запах полыни» Айбека Дайырбекова о буднях трех подростков.

В программу короткого метра включены «Слезы капали в фо-бо» Сергея Филатова, «Как с Максимом х(пип)ня случилась» Виталия Дудника, «Возвращение Зои» Адильхана Ержанова, «Рыцарь крапивного ордена» Романа Баранова, «Я повзрослел» Гранта Варжапетяна, «Рыба» Александра Кузовкова, «Без башни» Алексея Кокорина, «Красный, желтый, зеленый» Веры Васильевой и «Саша» Марии Викторовой и Ольги Бондаревой.

В состав жюри программы полного метра вошли актеры Александр Михайлов и Егор Бероев и продюсер Дмитрий Рудовский. В жюри короткометражной программы — писатель и сценарист Александр Цыпкин, режиссер Илья Куликов, главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов и исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова.

Параллельно с фестивалем на берегу моря пройдет Всероссийский кинокампус. В течение шести дней участники погрузятся в образовательную программу от ведущих профессионалов киноиндустрии — российских режиссеров, шоураннеров, сценаристов и блогеров, а также самостоятельно снимут веб-сериал.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Роман Баранов (III)Егор БероевГрант ВаржапетянНаталия ГугуеваАйбек ДайырбековВиталий ДудникАдильхан ЕржановОльга Жукова (II)Алексей КокоринИгорь КопыловИлья КуликовАлександр МихайловАндрей Носков (II)Жан ПросяновДмитрий РудовскийСергей Филатов (II)Александр ЦыпкинБулат Юсупов
фильмы
Без башниВозвращение ЗоиДневник поэтаДо звездыЗолотая бронзаКак с Максимом х(пип)я случиласьСлезы капали в фо-боТуман

фотографии >>
Объявлена программа кинофестиваля «ВОТЭТОФИЛЬМ» фотографии
Объявлена программа кинофестиваля «ВОТЭТОФИЛЬМ» фотографии
Объявлена программа кинофестиваля «ВОТЭТОФИЛЬМ» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вячеслав Голубков
19 июля ушёл из жизни актёр Вячеслав Голубков.
Bладимир Баранов
19 июля ушёл из жизни актёр Bладимир Баранов.
Талиб Каримов
19 июля ушёл из жизни актёр Талиб Каримов.
Виктор Мелихов
18 июля ушёл из жизни актёр Виктор Мелихов.

День рождения >>

Ольга Андровская
Павел Ващилин
Нонна Гришаева
Елена Добронравова
Нина Дробышева
Анна Кузина
Илья Носков
Сергей Романюк
Пётр Щербаков
Джастин Барта
Шарлотта Генсбур
Али Ландри
Энтони Стеффен
Робин Уильямс
Джош Хартнетт
Самули Эдельманн
все родившиеся 21 июля >>

Афиша кино >>

Донни Дарко
драма, мистика, научная фантастика, триллер
США, 2001
Дурная кровь
криминальный фильм, мелодрама
Франция, 1986
Жанна Дюбарри
биография, драма, исторический фильм
Франция, 2023
Кошмар
фильм ужасов
Норвегия, 2022
Малышка на драйве
боевик, криминальный фильм
Южная Корея, 2022
Рубеж выживания
драма, научная фантастика, триллер
Великобритания, 2023
Катак. Ледниковый побег
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, 2023
Король улиц
драма, комедия, криминальный фильм
Франция, Алжир, 2023
Просто супер
детский фильм, приключения, семейное кино
Норвегия, 2022
Любовь со вкусом
драма, комедия, мелодрама
Нидерланды, 2022
Парень встречает девушку
драма, мелодрама
Франция, 1984
Рай для дурака
сатирическая комедия
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен