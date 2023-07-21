Объявлена программа кинофестиваля «ВОТЭТОФИЛЬМ»

Третий кинофестиваль «ВОТЭТОФИЛЬМ», который пройдет с 25 по 30 июля в Крыму, объявляет программу. Фильмом открытия станет работа Наталии Гугуевой «Туман» о расследовании пропажи метеорологов на труднодоступной северной метеостанции.
фото: Пресс-служба кинофестиваля «ВОТЭТОФИЛЬМ»
В рамках фестиваля на мысе Тарханкут пройдут премьерные показы российских, китайских, сербских и белорусских полнометражных картин, фильмов внеконкурсной программы, а также сериальных новинок от онлайн-платформ.
Параллельно с фестивалем на берегу моря пройдет Всероссийский кинокампус. В течение шести дней участники погрузятся в образовательную программу от ведущих профессионалов киноиндустрии — российских режиссеров, шоураннеров, сценаристов и блогеров, а также самостоятельно снимут веб-сериал.
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