Бессмертный проект от создателей «Джона Уика» и «Ковбоя Бибопа»: главные новости аниме за неделю

«Как поживаете?», последнее аниме Хаяо Миядзаки, за четыре дня собрало в японском прокате $15,5 миллионов — больше, чем «Ветер крепчает» и «Унесенные призраками». А вот «Чердаку Раджера» прокатные подвиги лишь предстоят: полнометражный релиз студии Ponoc («Мэри и ведьмин цветок») собирался в японские кинотеатры еще прошлым летом, но из-за ковида отправится на штурм бокс-офиса лишь 15 декабря. Тем временем Toei Animation на YouTube-канале бесплатно показывает классический «Коронный бросок»: первые 10 эпизодов уже вышли, добавку обещают исправно заливать каждую неделю. Сатору Нода, автор хита «Золотое божество», выпустил новую мангу под названием Dogsred: первый выпуск хоккейного сэйнэна ляжет на прилавки японских книжных 27 июля. «Чернобыльская молитва», четвертый роман из серии «Голоса Утопии» белорусской писательницы Светланы Алексиевич, уже получила мангу-адаптацию от Юты Кумагай, а теперь издательство Young Animal объявило о сериализации. Уютная манга Макото Одзиры «Бессонница после школы» закончится 7 августа, буквально через две главы: главное, чтобы все выспались.
Детство давно кончилось, а первая игра про Грендайзера еще не вышла — но вот-вот выйдет: французская студия ENDROAD обещает выпустить меха-приключения на всех актуальных платформах 14 ноября. «Ванпанчмен» старается не отставать: мобильный мультиплеер-экшн One-Punch Man: World готовится успеть к релизу до конца года на PC, Android и iOS — проверяйте цифровые магазины. Популярный постапокалипсис про «Биско-ржавоеда» ожидаемо продлен на второй сезон: любитель грибов обязательно вернется, но вопрос «Когда?» остается открытым. Аналогичная судьба постигла и сериал «Мастера меча онлайн: Альтернативная Призрачная пуля»: комплексующая из-за роста Карен Кохируимаки продолжит приключенствовать во втором сезоне, но пока без даты релиза. В перерывах между «Магической битвой», «Человеком-бензопилой» и финалами «Атаки титанов» студия MAPPA находит время для подработки: например, на аниме-рекламе мужского шампуня от Maro17.
Это история о приключениях и сражениях обычного школьника Хикару Амацуги и разумной механической руки Альмы, поселившейся у мальчика в капюшоне толстовки. Загадочная форма жизни, названная Меха-Удэ, может функционировать только при слиянии с человеком. Хикару и Альма объединяются с Аки Мурасамэ, у которой под юбкой тоже имеются две боевые конечности, и присоединяется к организации ARMS, воюющей с «Группой Кагами» — корпорацией, планирующей поработить Меха-Удэ и превратить их в оружие.
Действие научно-фантастического сериала разворачивается в 2052 году. Нейробиолог доктор Скиннер разработал универсальное средство от всех болезней, чье применение привело к оздоровлению и процветанию всего мира. Однако спустя время выяснилось, что препарат «Хапуна» вовсе не панацея, а токсин замедленного действия, и все, кто его принимал, погибнут в течение трех лет. Чтобы разработать антидот и спасти человечество, создается специальная международная группа «Лазарь».
27-летняя Мидори Акицу скоропостижно скончалась от переутомления и реинкарнировала в другом мире, став Нефертимой Осфе — младшей дочерью высокопоставленного аристократа. После возрождения малышка Нема приобрела уникальную способность — безграничную любовь и обожание всех нечеловеческих существ, включая тигров и драконов. Вдоволь наобнимавшись с фэнтезийными зверушками, девочка задумалась о спасении человеческой расы.
Наследный принц королевства Фарас Оскар взбирается на смертоносную башню в поисках Ведьмы Лазурной Луны. С ее помощью наследник надеется снять проклятие, которое должно убить любую женщину, ставшую его женой. Однако могущественная Тинаша считает, что даже её невероятной магии может не хватить, чтобы развеять чары. Не растерявшись, Оскар предлагает прекрасной колдунье выйти за него замуж и вместе противостоять силам зла. На такой риск девушка пойти не готова, но соглашается пожить в королевском замке.
обсуждение >>