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Бессмертный проект от создателей «Джона Уика» и «Ковбоя Бибопа»: главные новости аниме за неделю

22 июля
2023 год

Новости кино >>
22 июля 2023
«Как поживаете?», последнее аниме Хаяо Миядзаки, за четыре дня собрало в японском прокате $15,5 миллионов — больше, чем «Ветер крепчает» и «Унесенные призраками». А вот «Чердаку Раджера» прокатные подвиги лишь предстоят: полнометражный релиз студии PonocМэри и ведьмин цветок») собирался в японские кинотеатры еще прошлым летом, но из-за ковида отправится на штурм бокс-офиса лишь 15 декабря. Тем временем Toei Animation на YouTube-канале бесплатно показывает классический «Коронный бросок»: первые 10 эпизодов уже вышли, добавку обещают исправно заливать каждую неделю. Сатору Нода, автор хита «Золотое божество», выпустил новую мангу под названием Dogsred: первый выпуск хоккейного сэйнэна ляжет на прилавки японских книжных 27 июля. «Чернобыльская молитва», четвертый роман из серии «Голоса Утопии» белорусской писательницы Светланы Алексиевич, уже получила мангу-адаптацию от Юты Кумагай, а теперь издательство Young Animal объявило о сериализации. Уютная манга Макото Одзиры «Бессонница после школы» закончится 7 августа, буквально через две главы: главное, чтобы все выспались.

Бессмертный проект от создателей «Джона Уика» и «Ковбоя Бибопа»: главные новости аниме за неделю

Детство давно кончилось, а первая игра про Грендайзера еще не вышла — но вот-вот выйдет: французская студия ENDROAD обещает выпустить меха-приключения на всех актуальных платформах 14 ноября. «Ванпанчмен» старается не отставать: мобильный мультиплеер-экшн One-Punch Man: World готовится успеть к релизу до конца года на PC, Android и iOS — проверяйте цифровые магазины. Популярный постапокалипсис про «Биско-ржавоеда» ожидаемо продлен на второй сезон: любитель грибов обязательно вернется, но вопрос «Когда?» остается открытым. Аналогичная судьба постигла и сериал «Мастера меча онлайн: Альтернативная Призрачная пуля»: комплексующая из-за роста Карен Кохируимаки продолжит приключенствовать во втором сезоне, но пока без даты релиза. В перерывах между «Магической битвой», «Человеком-бензопилой» и финалами «Атаки титанов» студия MAPPA находит время для подработки: например, на аниме-рекламе мужского шампуня от Maro17.


Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о романтическом фэнтези «Принц демонов дома Момоти» или хряк-исекае «Не ешь сырую свинину»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Мини-гид по творчеству Хаяо Миядзаки
В честь национального японского праздника День моря компания Kadokawa и студия ENGIМир отомэ-игр — это тяжёлый мир для мобов», «Магазинчик начинающего алхимика») выпустили новый трейлер очаровательного детского сериала «Прогулки маленькой акулы». Увлекательные приключения кавайной Кодзаме-тян начнутся уже 1 августа на YouTube.


Над экранизацией одноименной кодомо-манги авторства Penguin Box работают постановщица Марина Маки (режиссировала отдельные эпизоды «Удзаки хочет тусоваться»), сценарист Хироаки Нагасима, чардиз Ариса Ёсии и композитор Ёсиаки Фудзисава (фильм «Девичья опера: Свет ревю», «Страна самоцветов»).

Бессмертный проект от создателей «Джона Уика» и «Ковбоя Бибопа»: главные новости аниме за неделю

В ролике звучит милая тематическая песня Yorimichi, написанная и исполненная сэйю приветливой маленькой хищницы — Каной Ханадзавой (Мицури Канродзи из «Истребителя демонов», Рика Оримото из «Магической битвы 0»).

Читать 24 аниме-премьеры лета
На официальном сайте сериала «Механические руки», в основу которого вошел 25-минутный пилотный эпизод, придуманный и поставленный Саэ Окамото, появился первый трейлер. Сериал от TriF Studio стартует в 2024 году.


Это история о приключениях и сражениях обычного школьника Хикару Амацуги и разумной механической руки Альмы, поселившейся у мальчика в капюшоне толстовки. Загадочная форма жизни, названная Меха-Удэ, может функционировать только при слиянии с человеком. Хикару и Альма объединяются с Аки Мурасамэ, у которой под юбкой тоже имеются две боевые конечности, и присоединяется к организации ARMS, воюющей с «Группой Кагами» — корпорацией, планирующей поработить Меха-Удэ и превратить их в оружие.

Бессмертный проект от создателей «Джона Уика» и «Ковбоя Бибопа»: главные новости аниме за неделю

Творческая команда, работавшая над короткометражкой, продолжает трудиться над проектом: режиссирует Саэ Окамото, ей помогает сценарист Ясухиро Наканиси, за дизайн персонажей отвечают Тэруми НисиПингвиний барабан») и Ёко УтидаЖилой комплекс С»), музыку пишут Хироюки Савано («Убей или умри»), Кота ЯмамотоТемное собрание») и DAIKI. Хикару озвучивает Тосиюки Тоёнага (Микадо Рюгаминэ из «Дюрарары!!», Кадзуки Курусу «Папаш-дружбанов»), голосом Альмы стал Томокадзу Сугита (Катакури Шарлотта из «Ван-Писа», Тайдзю Сиба из «Токийских мстителей»), а за Аки Мурасамэ говорит Ю Симамура (Анни Леонхарт из «Атаки титанов», Акико Ёсано из «Прозы бродячих псов»).

Читать «Дороро» — культовый сёнэн, правда, без рук
Коллаборация мечты: автор культовых сериалов «Ковбой Бибоп» и «Самурай Чамплу» Синъитиро Ватанабэ и ведущий специалист по «Джону Уику» Чад Стахелски объединили усилия для создания оригинального аниме с говорящим названием «Лазарь». Ватанабэ возьмет на себя режиссуру, Стахелски — постановку боевой хореографии, а музыкальную феерию создадут джазовый саксофонист Камаси Вашингтон, церковный звонарь и диджей Bonobo, а также адепты электроники из коллектива Floating Points. И все это — на студии MAPPAСага о Винланде», «Адский рай»).

Бессмертный проект от создателей «Джона Уика» и «Ковбоя Бибопа»: главные новости аниме за неделю

Действие научно-фантастического сериала разворачивается в 2052 году. Нейробиолог доктор Скиннер разработал универсальное средство от всех болезней, чье применение привело к оздоровлению и процветанию всего мира. Однако спустя время выяснилось, что препарат «Хапуна» вовсе не панацея, а токсин замедленного действия, и все, кто его принимал, погибнут в течение трех лет. Чтобы разработать антидот и спасти человечество, создается специальная международная группа «Лазарь».

Читать Феномен и судьба оригинального «Ковбоя Бибопа»
В январе 2024-го студия EMT SquaredПерестану быть героем», «Любовь тирана») покажет экранизацию манги Химавари и Юрико Такагами «Я делаю всё возможное, чтобы чувствовать себя как дома в другом мире».


27-летняя Мидори Акицу скоропостижно скончалась от переутомления и реинкарнировала в другом мире, став Нефертимой Осфе — младшей дочерью высокопоставленного аристократа. После возрождения малышка Нема приобрела уникальную способность — безграничную любовь и обожание всех нечеловеческих существ, включая тигров и драконов. Вдоволь наобнимавшись с фэнтезийными зверушками, девочка задумалась о спасении человеческой расы.

Бессмертный проект от создателей «Джона Уика» и «Ковбоя Бибопа»: главные новости аниме за неделю

Постановкой пушистого исекая занимается Дзюнъити Китамура (режиссер эпизодов «Клетки за работой: Тёмная сторона» и «Клинок Бессмертного»), за скрипт отвечает Хитоми МиэноУ Коми проблемы с общением», «Кэрол и Тьюздей»), а персонажей наваяла Асами Миядзаки (ключевая анимация в «Летнем времени»). Обаятельную Нему озвучивает Ай Какума (Мати Кураги из «Корзинки фруктов», Руна Сасаки из «Моей любви 999 уровня к Ямаде»).

Читать «Кулинарные скитания в параллельном мире» — аниме о волке-гурмане
Уже упомянутая студия ENGI опубликовала первый ролик аниме-адаптации ранобэ Кудзи Фурумии «Безымянная память». Сериал покажут в следующем году.


Наследный принц королевства Фарас Оскар взбирается на смертоносную башню в поисках Ведьмы Лазурной Луны. С ее помощью наследник надеется снять проклятие, которое должно убить любую женщину, ставшую его женой. Однако могущественная Тинаша считает, что даже её невероятной магии может не хватить, чтобы развеять чары. Не растерявшись, Оскар предлагает прекрасной колдунье выйти за него замуж и вместе противостоять силам зла. На такой риск девушка пойти не готова, но соглашается пожить в королевском замке.

Бессмертный проект от создателей «Джона Уика» и «Ковбоя Бибопа»: главные новости аниме за неделю

Режиссером заявлен Кадзуя МиураУдзаки хочет тусоваться», «Кулинарные поединки») сценаристкой выступит Хитоми Миэно, за дизайн персонажей отвечает Тика Ноуми, а за музыкальное сопровождение — Акито МацудаГлухомань»). Оскара и Тинашу озвучат Ёсики Накадзима (Сюн Аои из «Ао Аси», Судзури из «Истории о мононокэ») и Ацуми Танэдзаки (Аня Форджер из «Семьи шпиона», Тисэ Хатори из «Невесты чародея»).

Читать Магический реализм в очаровательном аниме «Полет ведьмы»
Бонус: тематический парк студии Ghibli готовится открыть новые аттракционы — Долину Ведьм и Лес Мононокэ (на фото) с 16 марта 2024-го.

Бессмертный проект от создателей «Джона Уика» и «Ковбоя Бибопа»: главные новости аниме за неделю

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Бессмертный проект от создателей «Джона Уика» и «Ковбоя Бибопа»: главные новости аниме за неделю фотографии
Бессмертный проект от создателей «Джона Уика» и «Ковбоя Бибопа»: главные новости аниме за неделю фотографии
Бессмертный проект от создателей «Джона Уика» и «Ковбоя Бибопа»: главные новости аниме за неделю фотографии
Бессмертный проект от создателей «Джона Уика» и «Ковбоя Бибопа»: главные новости аниме за неделю фотографии
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