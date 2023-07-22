Гоша Куценко приступил к съемкам в новом сезоне «Скорой помощи»

В Москве начались съемки седьмого сезона сериала «Скорая помощь» с Гошей Куценко, сообщает пресс-служба телеканала НТВ. Главный герой картины Константин Кулыгин — в прошлом водитель бригады скорой помощи, а ныне высококвалифицированный врач — и его коллеги продолжат спасать жизни и помогать больным.
фото: Пресс-служба НТВ
В новом сезоне Кулыгин, как всегда, столкнется с неожиданными испытаниями. Но хорошо, что рядом есть друзья – сотрудники родной подстанции скорой помощи. И какой бы непростой была личная жизнь героев, в первую очередь, они – врачи. Им предстоит спасать больных от инфарктов, инсультов, ложного крупа и затянувшегося приступа астмы, выезжать на помощь к девушке, которая из любви к йоге решила потренироваться в углехождении и сожгла себе стопы, к отвергнутой женщине, решившей приворожить возлюбленного ядом перуанской жабы. А еще главные герои спасут парня, который упал на декоративный рог барана, проткнувший ему голову насквозь. Выезжая к пациентам, они забывают обо всем, кроме желания помочь.
«Идея сериала принадлежит Михаилу Хлебородову, которого не стало в этом году. Это первый сезон, который мы снимаем без него, и посвящен он будет Михаилу и его семье. Мне кажется, что он хотел сделать сериал, который будет народным и позволит зрителям стать частью истории, потому что каждый из нас в реальности приходит на прием к врачам или вызывает скорую помощь. Сценарий преисполнен уважением и благодарностью к профессии врачей, поэтому мы очень стараемся искренне рассказывать эту историю. Мы же играем врачей, которые лечат не только тело человека, но и душу», — говорит Гоша Куценко.
«Мы уже так давно снимаем, что, как многие и говорят, стали семьей, где бывают какие-то споры и конфликты, но очень редко. Да и сам сериал у нас семейный. И для меня до сих пор загадка, почему он так нравится детям, ведь мы показываем проблемы и жизнь взрослых людей? Мне пишет много детей от 7 до 15 лет и спрашивают о сериале. Некоторые даже идут учиться в медицинские вузы. Может быть, он им нравится потому, что это такая позитивная реалистичная сказка?» — размышляет Богдан Дробязко.
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