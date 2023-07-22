Кристина Шелобкова ищет виновного в гибели отца в мелодраме «Фуэте»

что почитать?

Для бывших супругов это первая совместная работа

Ольга Павловец и Иван Шибанов присоединились к актерскому составу «Пианистки»

«Миссия Невыполнима: Племя изгоев»: Не пытайтесь повторить это дома

Работа над проектом началась в Минске

Ольга Тумайкина, Анна Уколова и Катерина Ковальчук налаживают производство водки в сериале «Повышая градус»

Незаживающие раны, полифония, Босх и другие приметы большого стиля

Герметичный триллер про заложников в самолете

Новости кино

Фильм «Сказки Гофмана» с Вилковой, Цыгановым и Гуськовым откроет XI фестиваль «Короче»

Киносмотр, где кроме короткометражек впервые будет представлена программа дебютного полнометражного кино, пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде