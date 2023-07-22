Кристина Шелобкова ищет виновного в гибели отца в мелодраме «Фуэте»

По сюжету театральный режиссер Ника Субботина возвращается в родной город на годовщину смерти отца и обнаруживает, что дом теперь принадлежит новому хозяину: бывший бизнес-партнер отца прибрал к рукам его компанию и женился на ее матери. Постепенно Ника сталкивается с проблемами в семье, включая конфликт с новым отчимом, который может быть причастен к трагедии. Для того, чтобы разобраться в происходящем, Ника устраивается работать в местный дом культуры и с помощью бывшего журналиста Филиппа Авдеева начинает собственное расследование.
«На мой взгляд, наш проект о любви с первого взгляда. Такая любовь происходит не часто и далеко не у всех, но она надолго остаётся в сердце. Люди встречаются, между ними вспыхивает искра, происходит химия, которую впоследствии сложно чем-то затмить», — говорит Кирилл Дыцевич.
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