Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Венецианский кинофестиваль откроется «Командиром» с Пьерфранческо Фавино

22 июля
2023 год

Новости кино >>
22 июля 2023
У юбилейного 80-го Венецианского международного кинофестиваля сменился фильм открытия. Как сообщается на сайте смотра, заявленные ранее «Претенденты» Луки Гуаданьино были сняты с показа по решению, принятому продюсером. Это связано, скорее всего, с забастовкой американских актеров, которая помешает Зендае посетить мировую премьеру.

Венецианский кинофестиваль откроется «Командиром» с Пьерфранческо Фавино
фото: labiennale.org

Вместо работы Гуаданьино фестиваль откроет 30 августа итальянский «Командир» Эдоардо Де Анджелиса с Пьерфранческо Фавино в титульной роли. По сюжету в начале Второй мировой войны Сальваторе Тодаро командует подводной лодкой Королевского флота Италии. Однажды темной ночью в октябре 1940-го, во время плавания в Атлантике, он натыкается на вооруженное торговое судно, плывущее с выключенным светом, и потопляет его. Руководствуясь морскими правилами, командир-флотоводец принимает решение спасти 26 потерпевших кораблекрушение бельгийцев и высадить их в ближайшей безопасной гавани. Чтобы освободить для них место на борту подводной лодки, он вынужден три дня плавать по поверхности воды, подвергая опасности своих людей.

Мостра продлится до 9 сентября.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дэмьен Шазелл возглавит жюри основного конкурса 80-го Венецианского кинофестиваля
Поиск по меткам
Венеция
персоны
Лука ГуаданьиноЗендаяПьерфранческо Фавино
фильмы
Претенденты

анонс

Скорбим

Вячеслав Голубков
19 июля ушёл из жизни актёр Вячеслав Голубков.
Bладимир Баранов
19 июля ушёл из жизни актёр Bладимир Баранов.
Талиб Каримов
19 июля ушёл из жизни актёр Талиб Каримов.
Виктор Мелихов
18 июля ушёл из жизни актёр Виктор Мелихов.

День рождения >>

Олег Газманов
Александр Кузнецов (III)
Алексей Лонгин
Роман Мадянов
Василий Мищенко
Карлыгаш Мухамеджанова
Иван Охлобыстин
Мария Пастухова
Ирина Розанова
Станислав Хитров
Джузеппе Баттистон
Селена Гомес
Оливье Гурме
Рис Иванс
Эй Джей Кук
Мирей Матьё (Матье)
Роб Эстес
все родившиеся 22 июля >>

Афиша кино >>

Донни Дарко
драма, мистика, научная фантастика, триллер
США, 2001
Дурная кровь
криминальный фильм, мелодрама
Франция, 1986
Жанна Дюбарри
биография, драма, исторический фильм
Франция, 2023
Кошмар
фильм ужасов
Норвегия, 2022
Малышка на драйве
боевик, криминальный фильм
Южная Корея, 2022
Рубеж выживания
драма, научная фантастика, триллер
Великобритания, 2023
Катак. Ледниковый побег
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, 2023
Король улиц
драма, комедия, криминальный фильм
Франция, Алжир, 2023
Просто супер
детский фильм, приключения, семейное кино
Норвегия, 2022
Любовь со вкусом
драма, комедия, мелодрама
Нидерланды, 2022
Парень встречает девушку
драма, мелодрама
Франция, 1984
Рай для дурака
сатирическая комедия
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен