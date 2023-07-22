Венецианский кинофестиваль откроется «Командиром» с Пьерфранческо Фавино

У юбилейного 80-го Венецианского международного кинофестиваля сменился фильм открытия. Как сообщается на сайте
смотра, заявленные ранее «Претенденты
» Луки Гуаданьино
были сняты с показа по решению, принятому продюсером. Это связано, скорее всего, с забастовкой американских актеров, которая помешает Зендае
посетить мировую премьеру.
Вместо работы Гуаданьино фестиваль откроет 30 августа итальянский «Командир» Эдоардо Де Анджелиса с Пьерфранческо Фавино
в титульной роли. По сюжету в начале Второй мировой войны Сальваторе Тодаро командует подводной лодкой Королевского флота Италии. Однажды темной ночью в октябре 1940-го, во время плавания в Атлантике, он натыкается на вооруженное торговое судно, плывущее с выключенным светом, и потопляет его. Руководствуясь морскими правилами, командир-флотоводец принимает решение спасти 26 потерпевших кораблекрушение бельгийцев и высадить их в ближайшей безопасной гавани. Чтобы освободить для них место на борту подводной лодки, он вынужден три дня плавать по поверхности воды, подвергая опасности своих людей.
Мостра продлится до 9 сентября.
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