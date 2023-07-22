Кинг-Конгу посвятили новую игру

Про Кинг Конга создают новую видеоигру. Об этом стало известно благодаря опубликованному трейлеру приключенческого экшена от третьего лица Skull Island: Rise of Kong.
За разработку игры отвечает студия IguanaBee. Геймерам предстоит играть за Конга, который мстит за смерть родителей ужасному ящеру Гау. Тем самым они смогут проследит путь персонажа от сироты до короля Острова Черепа.
Создатели обещают путешествие по горам, джунглям, болотам и пещерам, разнообразные секреты, коллекционные предметы, прокачку, волны первобытных зверей, уникальных боссов, разрушительные комбо и завершающие удары в битве.
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