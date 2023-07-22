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Кинг-Конгу посвятили новую игру

22 июля
2023 год

Новости кино >>
22 июля 2023
Про Кинг Конга создают новую видеоигру. Об этом стало известно благодаря опубликованному трейлеру приключенческого экшена от третьего лица Skull Island: Rise of Kong.



За разработку игры отвечает студия IguanaBee. Геймерам предстоит играть за Конга, который мстит за смерть родителей ужасному ящеру Гау. Тем самым они смогут проследит путь персонажа от сироты до короля Острова Черепа.

Создатели обещают путешествие по горам, джунглям, болотам и пещерам, разнообразные секреты, коллекционные предметы, прокачку, волны первобытных зверей, уникальных боссов, разрушительные комбо и завершающие удары в битве.


Кинг Конг появился на свет благодаря американскому режиссеру и сценаристу Мериану К. Куперу, создавшему совместно с Эрнестом Б. Шодсэком классическую ленту 1933 года. На счету персонажа около двух десятков фильмов и мультфильмов, среди которых «Кинг Конг против Годзиллы», «Сын Конга», «Кинг Конг» Джона Гиллермина, «Кинг Конг жив», «Кинг Конг» Питера Джексона, «Конг: Остров черепа», «Годзилла: Король монстров» и «Годзилла против Конга». Кроме того, огромной обезьяне посвящена игра Peter Jackson’s King Kong: The Official Game of the Movie.

Skull Island: Rise of Kong выпустит издательство GameMill Entertainment осенью текущего года на ПК в Steam, а также на консолях PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
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