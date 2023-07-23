Юлия Франц стала «Угнанной невестой»

«Моя героиня сталкивается с двумя абсолютно противоположными мужчинами: один – практичный и расчетливый, другой – внутренне свободный и щедрый душой. Со временем она поменяет свое решение о замужестве… из-за осознания, что ее сердце требует совершенно другого. Ведь любовь может прийти в любой момент и при разных обстоятельствах – она не будет выбирать идеальное время», — рассказала Юлия Франц.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету Рита наконец-то получила предложение руки и сердца от бизнесмена Георгия Калинина, однако долгожданные слова звучат совершенно обыденно и больше напоминают сделку двух партнеров, а не романтическую сцену. Во время девичника уставшая Рита засыпает в лимузине, пока ее подруги веселятся, и просыпается в совершенно незнакомом месте на помолвке неизвестных ей людей. Двусмысленности ситуации добавляет ее фата, в которой она появилась на чужом празднике, – потенциальная невеста приревновала к ней своего жениха. Теперь героине предстоит помирить влюбленных и найти свое собственное счастье.
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