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Алекс Лоутер и Эсси Дэвис познакомятся с «Чужим»

23 июля
2023 год

Новости кино >>
23 июля 2023
Объявлен актерский состав сериала канала FX «Чужой» по вселенной Ридли Скотта. Согласно Deadline, съемки шоу уже начались в Таиланде.

Алекс Лоутер и Эсси Дэвис познакомятся с «Чужим»
фото: vidaextra.com

Компанию исполнительнице главной роли Сидни Чандлер составят Алекс Лоутер, Эсси Дэвис, Сэмюэл Бленкин и Адарш Гурав. В настоящий момент снимаются только актеры, которые не числятся в профсоюзе SAG-AFTRA, выступившим инициатором актерской забастовки.

События развернутся на Земле образца 2090-х, за 30 лет до первой части. Шоу создает Ноа Хоули, Скотт числится одним из продюсеров.
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