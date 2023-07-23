Алекс Лоутер и Эсси Дэвис познакомятся с «Чужим»

Объявлен актерский состав сериала канала FX «Чужой
» по вселенной Ридли Скотта
. Согласно Deadline
, съемки шоу уже начались в Таиланде.
Компанию исполнительнице главной роли Сидни Чандлер
составят Алекс Лоутер
, Эсси Дэвис
, Сэмюэл Бленкин и Адарш Гурав. В настоящий момент снимаются только актеры, которые не числятся в профсоюзе SAG-AFTRA, выступившим инициатором актерской забастовки.
События развернутся на Земле образца 2090-х, за 30 лет до первой части. Шоу создает Ноа Хоули
, Скотт числится одним из продюсеров.
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