Экранизация шутера Borderlands обзавелась датой релиза

Экранизация игровой серии Borderlands
обзавелась датой релиза. Лента Элая Рота
выйдет в прокат 9 августа 2024 года, уверяет IGN
.
Зрителям поведают о печально известной преступнице с загадочным прошлым Лилит (Кейт Бланшетт
), которая неохотно возвращается на свою родную планету Пандора, чтобы найти пропавшую дочь самого могущественного сукиного сына во вселенной Атласа (Эдгар Рамирес
). Героиня заключает союз с неожиданной командой — бывшим элитным наемником Роландом (Кевин Харт
), отчаянно нуждающимся в искуплении, дикой подрывницей подросткового возраста Крошкой Тиной (Ариана Гринблат
), ее мускулистым защитником Кригом (Флориан Мунтяну), безумной ученой Таннис (Джейми Ли Кёртис
) и роботом Железякой (Джек Блэк
). Команда должна сражаться с инопланетными монстрами и опасными бандитами, чтобы найти и защитить пропавшую девушку, которая может владеть ключом к невообразимой силе.
В фантастической экшен-комедии также заняты Джина Гершон
в качестве Мокси и Хэйли Беннетт
. Продюсируют ленту Ари и Ави Арады
, а за сценарий отвечает Крэйг Мазин
. В разработке фильма принимает активное участие глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд, являющийся исполнительным продюсером Borderlands.
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В январе текущего года стало известно
, что картину отправили на пересъемки. Режиссерское кресло занял Тим Миллер
. Рот, вынужденный покинуть адаптацию из-за работы
над новым хоррором «День благодарения», выросшим из одноименного трейлера к «Грайндхаусу
» Квентина Тарантино
и Роберта Родригеса
, остался в титрах как официальный режиссер фильма.
Первая часть игровой серии вышла в 2009 году. Ее действие происходит в далеком будущем на планете Пандора, где царят хаос и беззаконие. Единственной надеждой является некое Хранилище, на поиски которого отправляются игроки.
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