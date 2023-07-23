Экранизация шутера Borderlands обзавелась датой релиза

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«Миссия Невыполнима: Племя изгоев»: Не пытайтесь повторить это дома

В Москве и Твери идут съемки многосерийного детектива «Овчарка»

Устюгов, Яценко и Милославская сыграют в сериале о Столыпине

Возлюбленные обручились в 2020 году

Дольф Лундгрен женился на своей 27-летней возлюбленной

Киносмотр, где кроме короткометражек впервые будет представлена программа дебютного полнометражного кино, пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде

Фильм «Сказки Гофмана» с Вилковой, Цыгановым и Гуськовым откроет XI фестиваль «Короче»

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«Он ушёл с сумкой вещей, ничего не взял»: Татьяна Арнтгольц о разводе с Иваном Жидковым

Экс-супруги смогли сохранить приятельские отношения, но с новой избранницей бывшего мужа актриса пока не знакома