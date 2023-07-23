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Экранизация шутера Borderlands обзавелась датой релиза

23 июля
2023 год

Новости кино >>
23 июля 2023
Экранизация игровой серии Borderlands обзавелась датой релиза. Лента Элая Рота выйдет в прокат 9 августа 2024 года, уверяет IGN.


Зрителям поведают о печально известной преступнице с загадочным прошлым Лилит (Кейт Бланшетт), которая неохотно возвращается на свою родную планету Пандора, чтобы найти пропавшую дочь самого могущественного сукиного сына во вселенной Атласа (Эдгар Рамирес). Героиня заключает союз с неожиданной командой — бывшим элитным наемником Роландом (Кевин Харт), отчаянно нуждающимся в искуплении, дикой подрывницей подросткового возраста Крошкой Тиной (Ариана Гринблат), ее мускулистым защитником Кригом (Флориан Мунтяну), безумной ученой Таннис (Джейми Ли Кёртис) и роботом Железякой (Джек Блэк). Команда должна сражаться с инопланетными монстрами и опасными бандитами, чтобы найти и защитить пропавшую девушку, которая может владеть ключом к невообразимой силе.

В фантастической экшен-комедии также заняты Джина Гершон в качестве Мокси и Хэйли Беннетт. Продюсируют ленту Ари и Ави Арады, а за сценарий отвечает Крэйг Мазин. В разработке фильма принимает активное участие глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд, являющийся исполнительным продюсером Borderlands.

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В январе текущего года стало известно, что картину отправили на пересъемки. Режиссерское кресло занял Тим Миллер. Рот, вынужденный покинуть адаптацию из-за работы над новым хоррором «День благодарения», выросшим из одноименного трейлера к «Грайндхаусу» Квентина Тарантино и Роберта Родригеса, остался в титрах как официальный режиссер фильма.

Первая часть игровой серии вышла в 2009 году. Ее действие происходит в далеком будущем на планете Пандора, где царят хаос и беззаконие. Единственной надеждой является некое Хранилище, на поиски которого отправляются игроки.
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Пункт назначения - Пандора
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