Натали Эммануэль изменит нейронную реальность

Натали Эммануэль
присоединилась к актерскому составу интерактивного мультсериала «Призраки руин» (Ghosts of Ruin), сообщает Variety
.
Ранее в анимационное шоу записались Росарио Доусон
и Тони Револори
. Среди других участников — Карен Страссман
, Джастин Лонг
, Джон Эрик Бентли
, Джош Китон, Черис Бут, Харрон Аткинс, Майкл Лонгфелло, ДжейБи Блан и звезда K-Pop Алекса.
Фантастический вестерн повествует о группе геймеров, соревнующихся в первой в истории королевской битве с нейронной реальностью под названием «Руины». Однако появляется вредоносный вирус и превращает их утопию в ад.
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Эммануэль озвучит доктора Анджелу Туччи, которая управляет нейронной реальностью. Героиню Доусон зовут Призма, она — сдержанный профессиональный геймер с одной целью: стать бесспорным чемпионом мира.
«Призраки руин» дебютируют этой осенью на веб-сайте Gala Film, принадлежащем компании Web3 Gala. Планируется продажа сериала для показа на популярных потоковых сервисах.
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