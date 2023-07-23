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Деконструкция «1492: Завоевание рая»
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Натали Эммануэль изменит нейронную реальность

23 июля
2023 год

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23 июля 2023

Натали Эммануэль присоединилась к актерскому составу интерактивного мультсериала «Призраки руин» (Ghosts of Ruin), сообщает Variety.

Натали Эммануэль изменит нейронную реальность
фото: variety.com

Ранее в анимационное шоу записались Росарио Доусон и Тони Револори. Среди других участников — Карен Страссман, Джастин Лонг, Джон Эрик Бентли, Джош Китон, Черис Бут, Харрон Аткинс, Майкл Лонгфелло, ДжейБи Блан и звезда K-Pop Алекса.

Фантастический вестерн повествует о группе геймеров, соревнующихся в первой в истории королевской битве с нейронной реальностью под названием «Руины». Однако появляется вредоносный вирус и превращает их утопию в ад.

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Эммануэль озвучит доктора Анджелу Туччи, которая управляет нейронной реальностью. Героиню Доусон зовут Призма, она — сдержанный профессиональный геймер с одной целью: стать бесспорным чемпионом мира.

«Призраки руин» дебютируют этой осенью на веб-сайте Gala Film, принадлежащем компании Web3 Gala. Планируется продажа сериала для показа на популярных потоковых сервисах.
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Деконструкция «1492: Завоевание рая»

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